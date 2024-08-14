Школьникам запретили мобильники в Башкирии

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В условиях стремительного развития технологий и постоянной доступности информации, вопрос о целесообразности использования мобильных устройств в образовательном процессе становится все более актуальным. В этом контексте Башкортостан принял решение о запрете на использование мобильных телефонов во время учебных занятий. Согласно изменениям, внесенным в региональный закон об образовании, ученики обязаны оставить свои смартфоны вне класса, если только не возникает экстренная ситуация.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев подчеркнул необходимость этого шага. Он отметил, что бесконтрольное использование смартфонов на уроках отвлекает детей от процесса обучения и создает проблемы как для учеников, так и для педагогов.
— На уроке дети должны учиться, а не снимать контент для соцсетей, — заявил он.
Однако стоит отметить, что власти не стали следовать примеру ряда зарубежных стран, где подобные ограничения гораздо более строгие. Например, в Китае запрещено использовать телефоны даже в вузах, а в Англии — приносить их в школу вообще. В Башкортостане же оставили возможность связи между детьми и родителями, что особенно важно для обеспечения безопасности: родители могут узнать о том, дошел ли ребенок до школы или как у него дела.
Кроме того, закон предусматривает исключения для тех учащихся, кто нуждается в медицинском контроле — например, при сахарном диабете первого типа. Для них возможность использования телефона остается актуальной из-за систем непрерывного мониторинга здоровья.