Школьникам запретили мобильники в Башкирии

Однако стоит отметить, что власти не стали следовать примеру ряда зарубежных стран, где подобные ограничения гораздо более строгие. Например, в Китае запрещено использовать телефоны даже в вузах, а в Англии — приносить их в школу вообще. В Башкортостане же оставили возможность связи между детьми и родителями, что особенно важно для обеспечения безопасности: родители могут узнать о том, дошел ли ребенок до школы или как у него дела.