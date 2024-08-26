Школьников Башкирии будут кормить по спецменю

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Важным шагом к улучшению качества жизни детей стало решение о введении пяти вариантов специализированного меню для школьников, страдающих различными заболеваниями. Как отметил Ильдар Мавлетбердин, среди предлагаемых опций — меню для детей с сахарным диабетом, фенилкетонурией и пищевыми аллергиями. Также предусмотрены безмолочное и безглютеновое меню, что позволит учесть потребности всех учеников.
Это нововведение является частью программы по обеспечению горячим питанием школьников в Башкортостане. На реализацию данного проекта будет выделено 3,7 миллиарда рублей, из которых 2,2 миллиарда поступят из федерального бюджета, а 1,5 миллиарда — из республиканского.
Благодаря разнообразному меню каждый ребенок сможет получать необходимые нутриенты без риска для своего здоровья, считают эксперты.