mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Школьников Башкирии будут кормить по спецменю

Школьников Башкирии будут кормить по спецменю

26 августа 2024, 12:45
Фото: 1MI
С нового учебного года в 2024 году, учащиеся региона получат возможность питаться с учетом своих медицинских потребностей, сообщает министр образования и науки Ильдар Мавлетбердин.
Сюжет
Дети

Важным шагом к улучшению качества жизни детей стало решение о введении пяти вариантов специализированного меню для школьников, страдающих различными заболеваниями. Как отметил Ильдар Мавлетбердин, среди предлагаемых опций — меню для детей с сахарным диабетом, фенилкетонурией и пищевыми аллергиями. Также предусмотрены безмолочное и безглютеновое меню, что позволит учесть потребности всех учеников.

Проезд Башкирии станет на 50% дешевле
Узнать подробнее

Это нововведение является частью программы по обеспечению горячим питанием школьников в Башкортостане. На реализацию данного проекта будет выделено 3,7 миллиарда рублей, из которых 2,2 миллиарда поступят из федерального бюджета, а 1,5 миллиарда — из республиканского.

Благодаря разнообразному меню каждый ребенок сможет получать необходимые нутриенты без риска для своего здоровья, считают эксперты.

Читайте также:
Радий Хабиров призвал «сделать это»Как лечиться дешево?Школьникам запретили мобильники в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Бюджет#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Школьники#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Сахарный диабет#Горячее питание#Медицинские потребности#Специализированное меню#Фенилкетонурия#Пищевые аллергии#Безмолочное меню#Безглютеновое меню
Подпишитесь
Семейная ипотека 2024: условия, прогнозы, выгода
Сегодня, 10:50
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
Сегодня, 11:36
Парад планет пройдет над Башкирией
Сегодня, 12:12
Лунный календарь дачника с 26 августа по 1 сентября: что важно успеть перед осенью?
Сегодня, 11:41
Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии
Сегодня, 12:02
Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме
Сегодня, 12:12