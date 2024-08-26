Школьников Башкирии будут кормить по спецменю

Важным шагом к улучшению качества жизни детей стало решение о введении пяти вариантов специализированного меню для школьников, страдающих различными заболеваниями. Как отметил Ильдар Мавлетбердин, среди предлагаемых опций — меню для детей с сахарным диабетом, фенилкетонурией и пищевыми аллергиями. Также предусмотрены безмолочное и безглютеновое меню, что позволит учесть потребности всех учеников.