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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Диабетикам в Башкирии закупят системы мониторинга глюкозы за 147 млн рублей

Диабетикам в Башкирии закупят системы мониторинга глюкозы за 147 млн рублей

28 февраля 2024, 15:25
Фото: Изображение Midjourney
Министерство здравоохранения Башкирии решило закупить системы непрерывного мониторинга глюкозы. В этом году на помощь больным диабетикам выделили 147 млн рублей. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Роберт Иштуков.

Власти закупят системы и расходные для них материалы централизованно. Всего приобретут достаточное для исполнения целевого показателя количество. Всего в Башкирии на учете стоят 1636 детей с сахарным диабетом — это число ежегодно растет на 10%.

Дети с первым типом диабета бесплатно обеспечиваются устройствами непрерывного мониторинга. Сегодня каждый четвертый житель республики либо живет с таким диагнозом, либо находится в группе риска.

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#Общество#Башкортостан#Минздрав#Сахарный диабет#Марина Шорина
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