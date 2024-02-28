Диабетикам в Башкирии закупят системы мониторинга глюкозы за 147 млн рублей

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Власти закупят системы и расходные для них материалы централизованно. Всего приобретут достаточное для исполнения целевого показателя количество. Всего в Башкирии на учете стоят 1636 детей с сахарным диабетом — это число ежегодно растет на 10%.
Дети с первым типом диабета бесплатно обеспечиваются устройствами непрерывного мониторинга. Сегодня каждый четвертый житель республики либо живет с таким диагнозом, либо находится в группе риска.