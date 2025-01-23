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Цены растут, а зарплаты нет — причины назвали в Центробанке России
23 января, 11:01
2024
Курс рубля в Уфе упал до уровня начала СВО
28 ноября 2024, 04:27
Магазины Башкирии завалят яйцами
22 ноября 2024, 17:03
Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение
19 сентября 2024, 08:05
Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке
17 сентября 2024, 17:58
Зарплаты в Башкирии подняли на 31%
7 августа 2024, 09:51
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа 2024, 12:35
Доллар по ₽100 — что говорят эксперты
14 июня 2024, 07:33
2023
Стало известно, насколько подорожают автомобили до конца года
14 октября 2023, 10:07

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