Магазины Башкирии завалят яйцами

Напомним, что в прошлом году цены на яйца резко возросли — продукт преодолел «психологическую отметку» в ₽100 за 10 штук. Гульназ Закирова из Министерства торговли РБ объяснила, что на это повлияли несколько факторов: увеличились цены на корм и энергоносители, а также выросли затраты на логистику и обработку птицы. Ослабление курса рубля тоже сыграло свою роль. Хотя в министерстве считают, что это сезонная проблема, многие эксперты отмечают, что цены росли слишком быстро.