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Posted 22 ноября, 17:03

Published 22 ноября, 17:03

Modified 22 ноября, 18:03

Updated 22 ноября, 18:03

В Башкирии будут производить 500`000 яиц ежедневно

Магазины Башкирии завалят яйцами

22 ноября 2024, 17:03
Фото: mkset.ru.

В Башкирии будут производить 500`000 яиц ежедневно

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Цены на продукты
В Башкортостане одобрили новый проект, который может помочь решить проблему роста цен на куриные яйца, сообщает региональный Минсельхоз в пятницу, 22 ноября.

На встрече «Инвестчас» глава Республики Башкортостан Радий Хабиров обсудил строительство нового птицеводческого комплекса в Бакалинском районе.

Генеральный директор «Бакалинской птицефабрики» Алмаз Сахипгараев представил план, который включает вложение 630 миллионов рублей в строительство четырех птичников и комбикормового завода. Это позволит увеличить ежедневное производство яиц до 500 000 штук и создать 20 новых рабочих мест.

Напомним, что в прошлом году цены на яйца резко возросли — продукт преодолел «психологическую отметку» в ₽100 за 10 штук. Гульназ Закирова из Министерства торговли РБ объяснила, что на это повлияли несколько факторов: увеличились цены на корм и энергоносители, а также выросли затраты на логистику и обработку птицы. Ослабление курса рубля тоже сыграло свою роль. Хотя в министерстве считают, что это сезонная проблема, многие эксперты отмечают, что цены росли слишком быстро.

Запуск нового комплекса может помочь увеличить количество яиц на рынке и, как следствие, снизить их стоимость. Проект уже получил статус приоритетного и налоговые льготы, а рабочие вскоре начнут строительные работы.

Ранее Mkset сообщал, что цены на ингредиенты винегрета делают его элитным блюдом в Башкирии.

Яйца вместо икры рекомендуют покупать в Башкирии
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