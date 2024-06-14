Доллар по ₽100 — что говорят эксперты

Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, главный научный сотрудник Центра инновационной экономики и промышленной политики Игорь Николаев оценил ситуацию с санкциями США в отношении Московской биржи. По решению США игрокам рынка запрещено работать с долларом на торгах в Москве. К чему это приведёт? Какие шаги предпринимает Центробанк России? Как большой рынок скажется на рядовом потребителе? Как высоко взлетит курс доллара? Какая валюта теперь будет выступать в качестве основного резерва для России и возможно ли избежать нового капкана зависимости от расчетов в ней?