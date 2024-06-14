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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Доллар по ₽100 — что говорят эксперты

Доллар по ₽100 — что говорят эксперты

14 июня 2024, 07:33
Фото: freepik.com
Игорь Николаев прогнозирует, что санкции в отношении Московской биржи, которая уже отменила утренние торги валютой и драгоценными металлами, ударят и по рядовым россиянам. Как считает эксперт, будет расти и инфляция, и курс иностранной валюты, и ключевая ставка Центробанка.

Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, главный научный сотрудник Центра инновационной экономики и промышленной политики Игорь Николаев оценил ситуацию с санкциями США в отношении Московской биржи. По решению США игрокам рынка запрещено работать с долларом на торгах в Москве. К чему это приведёт? Какие шаги предпринимает Центробанк России? Как большой рынок скажется на рядовом потребителе? Как высоко взлетит курс доллара? Какая валюта теперь будет выступать в качестве основного резерва для России и возможно ли избежать нового капкана зависимости от расчетов в ней?

Подробнее — в материале «Новых Известий».

#Юлия Литвиненко#Банки#Россия#Санкции#Инфляция#Доллар#Евро#Рубль#Эксперты#Импорт#Экспорт
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