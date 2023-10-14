Стало известно, насколько подорожают автомобили до конца года

В то же время, по прогнозам РОАД, автомобили продолжат дорожать и уже к концу 2023 года цена может подскочить на 30%. Так, если еще весной купить новую машину можно было в среднем за 2,68 млн рублей (это почти на 13% больше, чем в начале года), то в августе — уже за 3,13 млн рублей.