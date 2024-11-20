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Posted 20 ноября, 17:22

Published 20 ноября, 17:22

Modified 20 ноября, 18:37

Updated 20 ноября, 18:37

В Уфе оштрафовали «Снежную королеву»

Уфимец наказал «Снежную королеву» на ₽150`000 за назойливость

20 ноября 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney.

В Уфе оштрафовали «Снежную королеву»

Наверное, каждый сталкивался с десятками рекламных писем, приходящих на электронную почту. Однако одному уфимцу настолько надоела рассылка, что мужчина подал жалобу на магазин «Снежная королева», и компанию оштрафовали на ₽150 000, согласно постановлению, опубликованному УФАС в среду, 20 ноября.

Мужчина решил зарегистрироваться на сайте магазина «Снежная Королева», принадлежащего ООО «СК Трейд». После регистрации мужчина стал получать на электронную почту рекламную рассылку с якобы выгодными предложениями и скидками в магазине.

Однако выяснилось, что подобная рассылка нарушает Федеральный закон «О рекламе». Дело в том, что при регистрации на сайте «Снежной королевы» галочка возле графы согласия на получение рекламных предложений — обязательный пункт. То есть без подтверждения согласия система не даст закончить регистрацию на сайте. И как раз-таки такое принудительное соглашение и нарушает закон.

Уфимец обратился в региональную антимонопольную службу, приложив 21 письмо из электронной почты с рекламными предложениями от «Снежной королевы». УФАС признал незаконность поневольных весточек и оштрафовал ООО «СК Трейд» на ₽150 000.

Поэтому компаниям стоит быть осторожнее в таком агрессивном маркетинге: очень легко привлечь покупателя, а ещё легче стать привлеченными к административной ответственности.

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