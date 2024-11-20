Уфимец наказал «Снежную королеву» на ₽150`000 за назойливость

Posted 20 ноября, 17:22
Published 20 ноября, 17:22
Modified 20 ноября, 18:37
Updated 20 ноября, 18:37
Мужчина решил зарегистрироваться на сайте магазина «Снежная Королева», принадлежащего ООО «СК Трейд». После регистрации мужчина стал получать на электронную почту рекламную рассылку с якобы выгодными предложениями и скидками в магазине.
Однако выяснилось, что подобная рассылка нарушает Федеральный закон «О рекламе». Дело в том, что при регистрации на сайте «Снежной королевы» галочка возле графы согласия на получение рекламных предложений — обязательный пункт. То есть без подтверждения согласия система не даст закончить регистрацию на сайте. И как раз-таки такое принудительное соглашение и нарушает закон.
Уфимец обратился в региональную антимонопольную службу, приложив 21 письмо из электронной почты с рекламными предложениями от «Снежной королевы». УФАС признал незаконность поневольных весточек и оштрафовал ООО «СК Трейд» на ₽150 000.
Поэтому компаниям стоит быть осторожнее в таком агрессивном маркетинге: очень легко привлечь покупателя, а ещё легче стать привлеченными к административной ответственности.