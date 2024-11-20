Уфимец наказал «Снежную королеву» на ₽150`000 за назойливость

Однако выяснилось, что подобная рассылка нарушает Федеральный закон «О рекламе». Дело в том, что при регистрации на сайте «Снежной королевы» галочка возле графы согласия на получение рекламных предложений — обязательный пункт. То есть без подтверждения согласия система не даст закончить регистрацию на сайте. И как раз-таки такое принудительное соглашение и нарушает закон.