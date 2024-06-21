«Я — новый Мавроди»: Моргенштерн* опустился до казино

Как и во многих других рекламных вставках, «фишкой» ролика в очередной раз была избрана намеренно нескрываемая незаинтересованность актера-иноагента. Исполнитель повторяет короткие клишированные фразы о выплатах и коэффициентах, после чего делает вид, что забыл сценарий. В начале видео рэпер также сообщает, что букмекер «занёс ему бабок» и в связи с этим ему необходимо «отработать рекламку».