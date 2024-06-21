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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 05:08

«Я — новый Мавроди»: Моргенштерн* опустился до казино

«Я — новый Мавроди»: Моргенштерн* опустился до казино

21 июня 2024, 04:54
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Певец и иностранный агент засветился в нелегальном в корейском сериале «Паразиты» (18+).

Очередной рекламный ролик запрещённой в России букмекерской конторы с участием рэпера-иноагента Моргенштерна* заметили уфимцы. Со слов читателя, интеграцию он увидел посреди «пиратской» версии южнокорейского сериала.

Как и во многих других рекламных вставках, «фишкой» ролика в очередной раз была избрана намеренно нескрываемая незаинтересованность актера-иноагента. Исполнитель повторяет короткие клишированные фразы о выплатах и коэффициентах, после чего делает вид, что забыл сценарий. В начале видео рэпер также сообщает, что букмекер «занёс ему бабок» и в связи с этим ему необходимо «отработать рекламку».

О сотрудничестве онлайн-казино с уроженцем Башкирии стало известно в декабре минувшего года. Как сообщали источники СМИ, контракт был заключен на год, а его стоимость составила $5,5 млн.

Тему сотрудничества с нелегальной конторой рэпер раскрыл в одном из недавних интервью YouTube-каналу «Вписка». Несмотря на свои же слова об ответственности за аудиторию, рэпер заявил, что повестись на рекламу с его участием может только обделённый умом человек или мазохист, поэтому их ему не жалко.

— Я, конечно, извиняюсь, но мне не жалко тупых людей <…> Если даже среди моей аудитории есть [дурак], который из-за этой [чуши потерял] бабки, я надеюсь, это будет ему уроком. Если он станет лудоманом, да и [всё равно]. Если бы не я его толкнул, толкнул бы кто-то другой, это естественный отбор. Единственное во всей этой рекламе, что принципиально для меня — не давать людям надежду. Если я говорю: ты заработаешь денег и ты станешь богатым, перейдя по этой ссылке и там [обман], то всё, я [подлец]. Я даже когда создал свою монету, сразу сказал: ребята, это стопроцентный скам, я в любой момент заберу всё одной кнопкой, но пока не хочу. И мне принесли $200 тысяч туда. Это «скамомазохисты», люди хотят, чтоб их [обманули]. Я — новый Мавроди, я вас [обману], несите свои деньги ко мне, если хотите их [потерять].

На пассаж о нелегальности конторы в России Моргенштерн* парировал, что во многих других странах подобных ограничений, как в РФ, нет.

— Можете задать мне вопрос: «как же ты рекламируешь нелегальную контору?! Ты такой плохой!» В Казахстане это легальная контора, в Европе это легальная контора. А я не работаю на Россию, я это делаю не в российской юрисдикции. Я рекламирую европейский и казахский [сайт].
В Уфе решили вернуть Моргенштерна* домой
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Ранее рэпер «помечтал вслух» о своём гипотетическом возвращении в Россию. При этом исполнитель отметил, что хотел бы прилететь не в Москву, а в Уфу. Единственное условие: «не трогать его». Mkset выяснил, что на этот счёт думают жители города. Кто-то оказался в восторге от призрачной надежды увидеть любимого исполнителя в родном городе, другие же настроены весьма скептически в отношении артиста.

* — признан иностранным агентом в РФ

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