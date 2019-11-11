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Рекламу «Продукт Башкортостана» покажут по телевидению

11 ноября 2019, 04:45
Фото: mkset.ru
Всего будет 600 показов.

Государственный комитет Башкирии по торговле и защите прав потребителей заказал размещение и трансляцию видеоролика по тематике «Продукт Башкортостана». Согласно техническому заданию, ролик будет показываться по телевидению в эфирных и кабельных сетях.

Хронометраж ролика – 10 секунд. 30% времени трансляции должно приходиться на прайм тайм, то есть в самое смотрибельное время – это утром с 7 до 10 часов утра и вечером с 19 до 23 часов. Всего запланировано 600 показов. Стоимость трансляции – 180 тысяч рублей.

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