Рекламу «Продукт Башкортостана» покажут по телевидению

Хронометраж ролика – 10 секунд. 30% времени трансляции должно приходиться на прайм тайм, то есть в самое смотрибельное время – это утром с 7 до 10 часов утра и вечером с 19 до 23 часов. Всего запланировано 600 показов. Стоимость трансляции – 180 тысяч рублей.