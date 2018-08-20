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МУП ЕРКЦ Уфы купило рекламу в интернете на полмиллиона рублей

20 августа 2018, 10:01
Также компания продолжает закупку продуктов питания, в том числе, экзотических морепродуктов.

На сайте госзакупок размещена информация о конкурсе на право заключения контракта с МУП ЕРКЦ Уфы по размещению рекламы в интернете (Яндекс.Директ по сообщению СПАРК-Интерфакс). Стоимость рекламы почти полмиллиона рублей: 494 тысяч рублей начальная цена и 459 тысяч рублей цена контракта с победителем.

Согласно конкурсной документации, рекламной кампании муниципального предприятия является привлечение новых посетителей на сайт компании, увеличение числа посетителей сайта, реклама в поисковых системах Яндекс.Директ.

Ранее МУП ЕРКЦ, которое занимается приемом коммунальных платежей от населения, закупало продукты питания. Эти виды закупок компанией продолжается: согласно сайту госзакупок муниципальное предприятие в июле приобрело морепродукты, а именно кальмары и крабовые палочки по 800 килограммов. Стоимость 323,2 тысячи рублей. Экзотическая продукция предназначена для трех уфимских столовых.

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