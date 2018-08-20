МУП ЕРКЦ Уфы купило рекламу в интернете на полмиллиона рублей

На сайте госзакупок размещена информация о конкурсе на право заключения контракта с МУП ЕРКЦ Уфы по размещению рекламы в интернете (Яндекс.Директ по сообщению СПАРК-Интерфакс). Стоимость рекламы почти полмиллиона рублей: 494 тысяч рублей начальная цена и 459 тысяч рублей цена контракта с победителем.