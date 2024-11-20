Мифы о йогуртах из рекламы оценила врач из Уфы

Бакирова также добавила, что йогурты, которые нередко представляют как источник полезных микроорганизмов, действительно приносят пользу. Они способствуют улучшению работы кишечника, хотя в них есть и определенная доля сахара. Базировать питание лишь на разрекламированных йогуртах медик не советует.