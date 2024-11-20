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Posted 20 ноября, 10:06

Published 20 ноября, 10:06

Modified 20 ноября, 14:42

Updated 20 ноября, 14:42

Мифы о йогуртах из рекламы оценила врач из Уфы

Мифы о йогуртах из рекламы оценила врач из Уфы

20 ноября 2024, 10:06
Фото: freepik.com.
Производители и маркетологи зачастую лукавят при попытке продать свои товары не слишком образованным в сфере медицины покупателям, считает эндокринолог из Уфы Анна Бакирова.

Эндокринолог из Уфы Анна Бакирова рассказала, какую пищу следует употреблять для улучшения функций кишечника, а также поделилась информацией о пользе йогуртов, которые часто упоминаются в рекламе.

В интервью с UfacityNews.ru специалист подчеркнула важность разнообразного рациона для кишечника. Питание должно быть регулярным, рекомендуется есть два-три раза в день. Важно включать в меню сезонные продукты — фрукты и овощи.

— Оптимальная пища — это та, которая генетически адаптирована к человеку, живущему в конкретном регионе. Она должна быть разнообразной по содержанию питательных веществ: белки, жиры, углеводы, клетчатка, особенно много пищевых волокон, — отметила эндокринолог из Уфы Анна Бакирова.

Бакирова также добавила, что йогурты, которые нередко представляют как источник полезных микроорганизмов, действительно приносят пользу. Они способствуют улучшению работы кишечника, хотя в них есть и определенная доля сахара. Базировать питание лишь на разрекламированных йогуртах медик не советует.

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Ранее врач из Уфы представил свой рейтинг мясных продуктов, которые полезно употреблять ежедневно. В том числе — спортсменам и желающим похудеть.

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