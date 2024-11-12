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Премьер-министр

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Премьер-министр Башкирии заявил о большой чистке
12 ноября, 09:07
Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака
28 октября, 07:46
Гребной канал в Уфе показали перед запуском
1 октября, 16:20
Вице-премьера Башкирии задержали за взятку в ₽37 млн: ему грозит штраф от ₽2,5 млрд
30 сентября, 11:12
Школьники перестали платить за проезд в Башкирии
25 сентября, 07:37
Правительство Башкирии уходит в отставку
9 сентября, 11:48
Спикер Башкирии сделал важное заявление
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров провел совещание с главами муниципалитетов, посвященное вопросам дорожного строительства и сообщил в своём канале основные приоритеты по этой сфере.
23 июля, 04:29
2021
Власти Башкирии планируют закрыть путепровод в Уфе на всё время ремонта
18 января 2021, 08:27
2020
Андрей Назаров: «Башкирия, подобно семье, держится на людях»
21 сентября 2020, 06:31

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