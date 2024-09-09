Правительство Башкирии уходит в отставку

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Это решение стало следствием переизбрания на пост руководителя Республики Радия Хабирова, где он набрал 80,21% голосов избирателей. Важно отметить, что явка составила 72,34%.
— Мы не будем создавать управленческий вакуум, — отметил Хабиров.
Он так же добавил, что указ об исполнении обязанностей будет подписан незамедлительно.
Церемония инаугурации Главы Республики назначена на 12 сентября. Это событие станет отправной точкой для формирования нового правительства, которое должно быть представлено уже к концу следующей недели. Хабиров пообещал внести свои предложения по кандидатуре премьер-министра и его заместителей в парламент региона.