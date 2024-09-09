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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Правительство Башкирии уходит в отставку

Правительство Башкирии уходит в отставку

9 сентября 2024, 11:48
Фото: 1MI
Об этом сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров, в понедельник, 9 сентября, на оперативном совещании в Центре управления регионом (ЦУР).

Это решение стало следствием переизбрания на пост руководителя Республики Радия Хабирова, где он набрал 80,21% голосов избирателей. Важно отметить, что явка составила 72,34%.

— Мы не будем создавать управленческий вакуум, — отметил Хабиров.

Он так же добавил, что указ об исполнении обязанностей будет подписан незамедлительно.

Церемония инаугурации Главы Республики назначена на 12 сентября. Это событие станет отправной точкой для формирования нового правительства, которое должно быть представлено уже к концу следующей недели. Хабиров пообещал внести свои предложения по кандидатуре премьер-министра и его заместителей в парламент региона.

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