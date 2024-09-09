Правительство Башкирии уходит в отставку

Церемония инаугурации Главы Республики назначена на 12 сентября. Это событие станет отправной точкой для формирования нового правительства, которое должно быть представлено уже к концу следующей недели. Хабиров пообещал внести свои предложения по кандидатуре премьер-министра и его заместителей в парламент региона.