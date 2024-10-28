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Posted 28 октября, 07:46

Published 28 октября, 07:46

Modified 28 октября, 08:19

Updated 28 октября, 08:19

В Башкирии изменили состав Правительства РБ

Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака

28 октября 2024, 07:46
Фото: Правительство РБ

В Башкирии изменили состав Правительства РБ

Рустем Газизов назначен и. о. заместителя премьер-министра Башкирии, сообщает в понедельник, 28 октября, пресс-служба главы региона.

Рустем Газизов с 2017 по 2021 год занимал пост заместителя главы администрации Уфы, а затем возглавил администрацию Стерлитамака, где проработал до 21 октября 2024 года. За это время он успел завоевать доверие местных жителей и получить Почётную грамоту Президента Российской Федерации, а также орден Салавата Юлаева.

— За эти три года Стерлитамак стал для меня родным городом. Я провел их с вами, и могу уверенно сказать, что эти три годы были одни из самых счастливых в моей жизни, — поделился Рустем Газизов.

Он также отметил, что оставляет город с надеждой на успешное развитие под руководством нового главы администрации. Теперь, став вице-премьером, Газизов будет отвечать за сферы ЖКХ, транспорта и строительства.

Новый мэр появился в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, 21 октября в Стерлитамаке депутаты утвердили нового мэра города. Им стал 33-летний Эмиль Шаймарданов, который ранее занимал должность первого заместителя главы администрации.

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