Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака

Рустем Газизов с 2017 по 2021 год занимал пост заместителя главы администрации Уфы, а затем возглавил администрацию Стерлитамака, где проработал до 21 октября 2024 года. За это время он успел завоевать доверие местных жителей и получить Почётную грамоту Президента Российской Федерации, а также орден Салавата Юлаева.