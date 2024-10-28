Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака

Posted 28 октября, 07:46
Published 28 октября, 07:46
Modified 28 октября, 08:19
Updated 28 октября, 08:19
Рустем Газизов с 2017 по 2021 год занимал пост заместителя главы администрации Уфы, а затем возглавил администрацию Стерлитамака, где проработал до 21 октября 2024 года. За это время он успел завоевать доверие местных жителей и получить Почётную грамоту Президента Российской Федерации, а также орден Салавата Юлаева.
— За эти три года Стерлитамак стал для меня родным городом. Я провел их с вами, и могу уверенно сказать, что эти три годы были одни из самых счастливых в моей жизни, — поделился Рустем Газизов.
Он также отметил, что оставляет город с надеждой на успешное развитие под руководством нового главы администрации. Теперь, став вице-премьером, Газизов будет отвечать за сферы ЖКХ, транспорта и строительства.
Как ранее сообщал Mkset, 21 октября в Стерлитамаке депутаты утвердили нового мэра города. Им стал 33-летний Эмиль Шаймарданов, который ранее занимал должность первого заместителя главы администрации.