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Posted 1 октября, 16:20

Published 1 октября, 16:20

Modified 1 октября, 17:27

Updated 1 октября, 17:27

Гребной канал в Уфе показали перед запуском

Гребной канал в Уфе показали перед запуском

1 октября 2024, 16:20
Фото: Андрей Назаров / Telegram
Новым уфимским комплексом сооружений для слалома похвастался глава башкортостанского Кабмина Андрей Назаров на своих личных ресурсах во вторник, 1 октября.

Напомним, гребной канал открывают в столице Башкирии к форуму «Россия — спортивная держава», который Уфа будет принимать с 17 по 19 октября. С программой и другими подробностями мероприятия можно ознакомиться в обзоре Mkset. В ходе форума сооружения для слалома будут использоваться для спортивных соревнований.

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В качестве отдельного повода для гордости Назаров отметил и то, что подобных объектов во всём мире — лишь 23. В России же он является первым. Уникальность сооружений премьер-министр объяснил тем, что канал является естественным, а во-вторых — оснащённым исключительно отечественным оборудованием.

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