Гребной канал в Уфе показали перед запуском

Напомним, гребной канал открывают в столице Башкирии к форуму «Россия — спортивная держава», который Уфа будет принимать с 17 по 19 октября. С программой и другими подробностями мероприятия можно ознакомиться в обзоре Mkset. В ходе форума сооружения для слалома будут использоваться для спортивных соревнований.