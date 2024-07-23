Спикер Башкирии сделал важное заявление

Назаров отметил, что он внимательно следит за обращениями граждан в социальных сетях, касающимися ямочного ремонта. Все поступившие обращения оперативно принимаются в работу, что позволяет оценивать реальную ситуацию на местах. В рамках текущих работ до конца июля планируется установить и заменить почти 19 тысяч дорожных знаков, а также обновить дорожную разметку. Продолжается также оцифровка дефектов дорожного полотна для более эффективного управления ремонтом.