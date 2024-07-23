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Спикер Башкирии сделал важное заявление

Спикер Башкирии сделал важное заявление

23 июля 2024, 04:29
Фото: tg: Андрей Назаров
Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров провел совещание с главами муниципалитетов, посвященное вопросам дорожного строительства и сообщил в своём канале основные приоритеты по этой сфере.

В ходе недавней встречи с главами муниципальных образований Андрей Назаров акцентировал внимание на значимости дорожной инфраструктуры в регионе.

— Протяженность республиканской дорожной сети составляет впечатляющие 50 тысяч километров, что делает ее одной из самых больших в стране. Поддержание дорог в надлежащем состоянии является приоритетной задачей для правительства, — комментирует Андрей Назаров.

Назаров отметил, что он внимательно следит за обращениями граждан в социальных сетях, касающимися ямочного ремонта. Все поступившие обращения оперативно принимаются в работу, что позволяет оценивать реальную ситуацию на местах. В рамках текущих работ до конца июля планируется установить и заменить почти 19 тысяч дорожных знаков, а также обновить дорожную разметку. Продолжается также оцифровка дефектов дорожного полотна для более эффективного управления ремонтом.

Важным аспектом обсуждения стали проекты в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году завершится реконструкция подъездов к деревне Мамады в Бураевском районе и к селу Ташкалмашево в Чекмагушевском районе. Также строится новая подъездная дорога в Бураевском районе и идет реконструкция дороги к деревне Варшавка в Кармаскалинском районе.

Одним из крупнейших объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является капитальный ремонт Шакшинского моста. В 2024 году запланировано отсыпать 300 километров дорог к местам массовой жилой застройки и подъездов к населенным пунктам. На ремонт дорог местного значения на северо-востоке республики будет выделено 50 миллионов рублей.

Назаров подчеркнул, что все необходимые ресурсы для приведения дорог в нормативное состояние уже имеются. Он поручил администрациям муниципалитетов до 15 августа привести в надлежащее состояние местные дороги и полосы отвода и обочин.

— «Фонящих» дорог в Республике остаться не должно, — заявил премьер-министр.

Он также призвал к активной работе по ликвидации ям на дворовых территориях в рамках «муниципального заказа» до 1 августа, а также по программе «Башкирские дворики» до 1 октября.

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