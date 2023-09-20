Названы пять главных «улиц смерти» в Уфе

Чаще всего подобные аварии происходят в Октябрьском, Советском и Кировском районах города. Если называть конкретные улицы, то в число таких попадает Магистральная, Ленина, Баязита Бикбая, бульвар Ибрагимова и Менделеева. Об этом со ссылкой на министерство сообщает «Башинформ».