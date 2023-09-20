Названы пять главных «улиц смерти» в Уфе

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Всего за прошедшие восемь месяцев в столице Башкирии было зарегистрировано 297 случаев столкновения пешеходов с автомобилями. К сожалению, в числе пострадавших есть и погибшие — четыре человека.
Чаще всего подобные аварии происходят в Октябрьском, Советском и Кировском районах города. Если называть конкретные улицы, то в число таких попадает Магистральная, Ленина, Баязита Бикбая, бульвар Ибрагимова и Менделеева. Об этом со ссылкой на министерство сообщает «Башинформ».
В ГИБДД также напомнили о соблюдении правил и осторожности как для пешеходов, так и для водителей.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии автобус, дабы не сбить выскочившего на дорогу пешехода, перестроился и врезался в остановку, где находились пятеро человек.