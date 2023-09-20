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Названы пять главных «улиц смерти» в Уфе

Названы пять главных «улиц смерти» в Уфе

20 сентября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Как сообщили в госавтоинспекции, аварии с участием пешеходов составляют 32% от всех видов ДТП.

Всего за прошедшие восемь месяцев в столице Башкирии было зарегистрировано 297 случаев столкновения пешеходов с автомобилями. К сожалению, в числе пострадавших есть и погибшие — четыре человека.

Чаще всего подобные аварии происходят в Октябрьском, Советском и Кировском районах города. Если называть конкретные улицы, то в число таких попадает Магистральная, Ленина, Баязита Бикбая, бульвар Ибрагимова и Менделеева. Об этом со ссылкой на министерство сообщает «Башинформ».

В ГИБДД также напомнили о соблюдении правил и осторожности как для пешеходов, так и для водителей.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии автобус, дабы не сбить выскочившего на дорогу пешехода, перестроился и врезался в остановку, где находились пятеро человек.

#Общество#Уфа#ГИБДД#ДТП#Транспорт#Пешеходы#Анна Савельева#Кировский район#Осторожность#Октябрьский район#Советский район#Правила#Водители
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