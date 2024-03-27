Почему россиян не любят за границей — эти 5 привычек раздражают иностранцев

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Не во всех странах любят туристов из России. И дело даже не в предвзятости или русофобии. Причина в различии менталитетов, привычек и традиций. И в государствах, близких нам по духу, россиян встречают с распростертыми объятиями. А вот в других местах туристов из РФ обходят стороной.
И вот по каким причинам россияне могут раздражать иностранцев!
Во многих странах отмечают, что россияне не слишком трепетно относятся к традициям других народов. Приезжая в страну, они чаще всего не интересуются жизнью местных жителей и ведут себя так, как привыкли на родине. Особенно сильно это выделяется в мусульманских странах. Например, почему нельзя есть на глазах у мусульман во время Рамадана, русские не понимают. Иногда это даже приводит к штрафам и проблемам с полицией. Ведь есть страны, где религиозные убеждения слишком сильны и относятся даже к приезжим гостям.
Русский дух авантюризма знаком всем. Правила не для нас, так и хочется что-нибудь нарушить! Слегка превысить скорость на трассе, или залезть вне очереди, или пробраться на платный пляж без разрешения… Но некоторые иностранцы, например, европейцы, не слишком одобряют такое поведение. Они любят четко следовать правилам и инструкциям, консервативны и последовательны. А русские читают инструкции только после того, как возникает какая-то ошибка!
Иностранцы, особенно в Европе и США, привыкли в обществе вести себя сдержанно и приветливо. На лицах дежурные улыбки, в кошельке номер адвоката на всякий случай, а речь отрепетирована. Россияне же привыкли жить с «душой нараспашку», громко разговаривать, открыто злиться, ругать детей прямо возле бассейна, выяснять отношения с работником отеля. Кстати, в некоторых странах тоже любят такое поведение. Например, итальянцы тоже любят обнимать всех подряд и активно выражать свои эмоции.
Отдельной претензией к русским всегда идет любовь к крепким напиткам. Но дело даже не в спиртном, а в том, как россияне ведут себя во время шумных дружеских посиделок. Иностранцы не привыкли громко выяснять отношения на политические и религиозные темы или кидаться в драку при малейшем конфликте. Для лишь выпивка — это пара бокалов вина в ресторане или во время скромного семейного ужина.
Еще одна веская причина не любить русских за границей — их внешний вид. Существует даже шутка, что россиянку можно вычислить за границей по одежде. В отпуск наши люди традиционно берут лучшие наряды, носят каблуки и вечерние платья даже на ужин в отеле и не слишком соблюдают обычаи других стран. В мусульманских государствах россияне часто навлекают на себя гнев местных жителей откровенными декольте или прогулкой в купальнике по всей территории отеля.
Конечно, эти стереотипы и предубеждения относятся не ко всем жителям России. Просто за границей сложилось именно такое мнение о русских людях.