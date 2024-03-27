Почему россиян не любят за границей — эти 5 привычек раздражают иностранцев

Во многих странах отмечают, что россияне не слишком трепетно относятся к традициям других народов. Приезжая в страну, они чаще всего не интересуются жизнью местных жителей и ведут себя так, как привыкли на родине. Особенно сильно это выделяется в мусульманских странах. Например, почему нельзя есть на глазах у мусульман во время Рамадана, русские не понимают. Иногда это даже приводит к штрафам и проблемам с полицией. Ведь есть страны, где религиозные убеждения слишком сильны и относятся даже к приезжим гостям.