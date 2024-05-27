Как избежать штрафов и уголовной ответственности за ловлю рыбы?

Спиннинг — активный способ ловли с использованием легкой удочки и искусственных приманок. Запрет на его использование направлен на минимизацию беспокойства рыбы в период нереста.

Троллинг — метод ловли с движения, при котором приманка или наживка перемещается по воде за счет движения лодки. Этот способ также может нанести вред рыбам в их чувствительный период.

Донные снасти (закидушки, фидеры) — используются для ловли на дне водоема. Запрет на их использование связан с тем, что они могут повредить нерестилища и места отдыха рыб.

Сети — различные типы сетей используются для массового лова рыбы. Их применение во время нереста может привести к гибели большого количества рыбы, включая нерестящихся особей.

Бредни — устройства для ловли рыбы, которые устанавливаются в воде и задерживают ее. Использование бредней во время нереста может препятствовать нормальному размножению рыб.

Неводы — большие сети, используемые для ловли рыбы в открытых водах. Их применение в период нереста может нанести значительный ущерб популяциям рыб.

Электроудочки — устройства, использующие электрический ток для оглушения рыбы. Их использование во время нереста запрещено из-за высокого риска повреждения или гибели рыбы.