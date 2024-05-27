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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Как избежать штрафов и уголовной ответственности за ловлю рыбы?

Как избежать штрафов и уголовной ответственности за ловлю рыбы?

27 мая 2024, 12:34
Фото: 1MI
Как избежать штрафов и уголовной ответственности за ловлю рыбы?
Подробно о сроках нерестового запрета, ограничениях по размеру рыбы, запрещенных участках и снастях, а также о допустимом улове и последствиях за нарушения.

Нерестовый запрет на рыбалку в Башкирии в 2024 году

В период нереста рыба особенно уязвима, поэтому в целях сохранения популяции вводится нерестовый запрет. В Башкирии, как и во многих регионах России, он действует весной, когда рыба массово поднимается по рекам к местам нерестилищ. В 2024 году нерестовый запрет установлен с 25 апреля по 5 июня.

В этот период запрещается любая ловля рыбы, независимо от вида снастей и способа ловли. Исключение составляют участки водоемов, где любительское рыболовство разрешено в течение всего года, а также ловля на одну удочку с берега с использованием не более двух крючков.

Нерестовый запрет на рыбалку в Башкирии в 2024 годуНерестовый запрет на рыбалку в Башкирии в 2024 году
Нерестовый запрет на рыбалку в Башкирии в 2024 году
Фото: 1MI

Запрещенные снасти и способы ловли во время нерестового запрета:

  1. Спиннинг — активный способ ловли с использованием легкой удочки и искусственных приманок. Запрет на его использование направлен на минимизацию беспокойства рыбы в период нереста.

  2. Троллинг — метод ловли с движения, при котором приманка или наживка перемещается по воде за счет движения лодки. Этот способ также может нанести вред рыбам в их чувствительный период.

  3. Донные снасти (закидушки, фидеры) — используются для ловли на дне водоема. Запрет на их использование связан с тем, что они могут повредить нерестилища и места отдыха рыб.

  4. Сети — различные типы сетей используются для массового лова рыбы. Их применение во время нереста может привести к гибели большого количества рыбы, включая нерестящихся особей.

  5. Бредни — устройства для ловли рыбы, которые устанавливаются в воде и задерживают ее. Использование бредней во время нереста может препятствовать нормальному размножению рыб.

  6. Неводы — большие сети, используемые для ловли рыбы в открытых водах. Их применение в период нереста может нанести значительный ущерб популяциям рыб.

  7. Электроудочки — устройства, использующие электрический ток для оглушения рыбы. Их использование во время нереста запрещено из-за высокого риска повреждения или гибели рыбы.

  8. Взрывчатые вещества — применение любых взрывчатых веществ для ловли рыбы запрещено по всему миру из-за их крайне разрушительного воздействия на окружающую среду и животный мир.

Ограничения по размеру рыбы в БашкирииОграничения по размеру рыбы в Башкирии
Ограничения по размеру рыбы в Башкирии
Фото: 1MI

Какую рыбу запрещено ловить в это время?

Во время нерестового периода запрещено ловить определенные виды рыб, потому что это время, когда они размножаются и создают новое поколение. Вот почему нельзя ловить следующие виды рыб:

  1. Осетр русский: это крупная рыба, которая живет в реках и морях. Она очень ценится из-за своего мяса и икры. Во время нереста осетр устремляется вверх по рекам, чтобы отложить икру.

  2. Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма): Кумжа, или форель, — это небольшая рыба, которая обитает в пресноводных водоемах. Она играет важную роль в экосистеме рек и озер.

  3. Таймень: крупная рыба, которая обитает в горных реках. Она очень ценится среди рыболовов.

  4. Хариус: небольшая рыба, которая обитает в пресноводных водоемах.

  5. Стерлядь: маленькая рыба, которая обитает в реках и морях. Она очень ценится из-за своего мяса и икры.

  6. Сига в озере Банное: небольшая рыба, которая обитает в пресноводных водоемах.

Запрещенные участки для рыбалки в Башкирии

Помимо нерестового запрета и ограничений по размеру рыбы, в Башкирии есть несколько водоемов и их участков, где рыбалка запрещена круглогодично. Это связано с тем, что эти места являются особо охраняемыми природными территориями или местами нерестилищ ценных видов рыб. Вот список таких водоемов и участков:

  • Озеро Банное
  • Южное Улянды
  • Участок реки Белой от Юлдузовского водозабора до деревни Ангасяк
  • Участок реки Белой от села Красный Яр до Соленой горы

Полный список можно посмотреть здесь.

Законодательное регулирование любительского рыболовства в России в 2024 году

В России действует Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ, который регулирует любительское рыболовство и предусматривает общие правила для этой деятельности, а также устанавливает компетенцию государственных органов по её контролю.

Кроме того, для каждого рыбохозяйственного бассейна выпускаются отдельные приказы Минсельхоза России или Росрыболовства, которые содержат подробные правила для любительской рыбалки, включая время проведения, ограничения на вылов и запрет на определенные виды снастей.

Допустимый улов

В Башкирии действуют строгие правила рыболовства, направленные на сохранение рыбных ресурсов.

  • Жерех, судак, сазан: менее 40 см отпускаются — не более 5 кг на одного рыбака-любителя.
  • Щука: менее 32 см отпускается — не более 5 кг на одного рыбака-любителя.
  • Лещ: менее 28 см отпускается — не более 5 кг на одного рыбака-любителя.
  • Сом: менее 90 см отпускается — не более 1 экземпляра.
  • Рак: менее 10 см отпускается — не более 20 экземпляров.

Штрафы и уголовная ответственность за нарушения

За нарушение правил рыболовства во время нереста предусмотрены штрафы:

  • Для граждан: от 2 до 5 тысяч рублей.
  • Для должностных лиц: от 20 до 30 тысяч рублей.
  • Для юридических лиц: от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, возможна конфискация судна и орудий лова.

Незаконная рыбалка, которая повлекла крупный ущерб, либо была совершена с применением самоходного плавсредства, электротока или других запрещенных орудий, является уголовным преступлением.

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#Ольга Харина#Общество#Закон#Рыболовство#Рыбы#Рыбалка#Правила#Нерест
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