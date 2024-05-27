Как избежать штрафов и уголовной ответственности за ловлю рыбы?

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В период нереста рыба особенно уязвима, поэтому в целях сохранения популяции вводится нерестовый запрет. В Башкирии, как и во многих регионах России, он действует весной, когда рыба массово поднимается по рекам к местам нерестилищ. В 2024 году нерестовый запрет установлен с 25 апреля по 5 июня.
В этот период запрещается любая ловля рыбы, независимо от вида снастей и способа ловли. Исключение составляют участки водоемов, где любительское рыболовство разрешено в течение всего года, а также ловля на одну удочку с берега с использованием не более двух крючков.
Спиннинг — активный способ ловли с использованием легкой удочки и искусственных приманок. Запрет на его использование направлен на минимизацию беспокойства рыбы в период нереста.
Троллинг — метод ловли с движения, при котором приманка или наживка перемещается по воде за счет движения лодки. Этот способ также может нанести вред рыбам в их чувствительный период.
Донные снасти (закидушки, фидеры) — используются для ловли на дне водоема. Запрет на их использование связан с тем, что они могут повредить нерестилища и места отдыха рыб.
Сети — различные типы сетей используются для массового лова рыбы. Их применение во время нереста может привести к гибели большого количества рыбы, включая нерестящихся особей.
Бредни — устройства для ловли рыбы, которые устанавливаются в воде и задерживают ее. Использование бредней во время нереста может препятствовать нормальному размножению рыб.
Неводы — большие сети, используемые для ловли рыбы в открытых водах. Их применение в период нереста может нанести значительный ущерб популяциям рыб.
Электроудочки — устройства, использующие электрический ток для оглушения рыбы. Их использование во время нереста запрещено из-за высокого риска повреждения или гибели рыбы.
Взрывчатые вещества — применение любых взрывчатых веществ для ловли рыбы запрещено по всему миру из-за их крайне разрушительного воздействия на окружающую среду и животный мир.
Во время нерестового периода запрещено ловить определенные виды рыб, потому что это время, когда они размножаются и создают новое поколение. Вот почему нельзя ловить следующие виды рыб:
Осетр русский: это крупная рыба, которая живет в реках и морях. Она очень ценится из-за своего мяса и икры. Во время нереста осетр устремляется вверх по рекам, чтобы отложить икру.
Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма): Кумжа, или форель, — это небольшая рыба, которая обитает в пресноводных водоемах. Она играет важную роль в экосистеме рек и озер.
Таймень: крупная рыба, которая обитает в горных реках. Она очень ценится среди рыболовов.
Хариус: небольшая рыба, которая обитает в пресноводных водоемах.
Стерлядь: маленькая рыба, которая обитает в реках и морях. Она очень ценится из-за своего мяса и икры.
Сига в озере Банное: небольшая рыба, которая обитает в пресноводных водоемах.
Помимо нерестового запрета и ограничений по размеру рыбы, в Башкирии есть несколько водоемов и их участков, где рыбалка запрещена круглогодично. Это связано с тем, что эти места являются особо охраняемыми природными территориями или местами нерестилищ ценных видов рыб. Вот список таких водоемов и участков:
Полный список можно посмотреть здесь.
В России действует Федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ, который регулирует любительское рыболовство и предусматривает общие правила для этой деятельности, а также устанавливает компетенцию государственных органов по её контролю.
Кроме того, для каждого рыбохозяйственного бассейна выпускаются отдельные приказы Минсельхоза России или Росрыболовства, которые содержат подробные правила для любительской рыбалки, включая время проведения, ограничения на вылов и запрет на определенные виды снастей.
В Башкирии действуют строгие правила рыболовства, направленные на сохранение рыбных ресурсов.
За нарушение правил рыболовства во время нереста предусмотрены штрафы:
Кроме того, возможна конфискация судна и орудий лова.
Незаконная рыбалка, которая повлекла крупный ущерб, либо была совершена с применением самоходного плавсредства, электротока или других запрещенных орудий, является уголовным преступлением.