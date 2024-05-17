В Башкирии утвердили правила для туристов на шесть лет

Постановление, среди прочего, регламентирует кино- и видеосъемки, а также фотографирование на природе. Обозначенная деятельность не должна беспокоить животных и нарушать естественные процессы. Так, к примеру, запрещается выкапывать растения или подгонять и пугать зверей для лучшего кадра.