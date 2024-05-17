В Башкирии утвердили правила для туристов на шесть лет

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Постановление, среди прочего, регламентирует кино- и видеосъемки, а также фотографирование на природе. Обозначенная деятельность не должна беспокоить животных и нарушать естественные процессы. Так, к примеру, запрещается выкапывать растения или подгонять и пугать зверей для лучшего кадра.
Аналогичные правила действуют и при использовании коптеров. В документе указано также на запрет снимать что-либо с дронов без предварительного согласования с властями.
Кроме того, передвигаться на любом транспорте следует так, чтобы это не угрожало сохранности экосистемы, говорится в документе.
Свод требований будет действовать на протяжении шести лет — с 1 сентября этого года по 1 сентября 2030 года.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии после долгих дождей затопило Мурадымовское ущелье. Посещение природного парка стало опасным для туристов — река Большой Ик вышла из берегов и залила большую часть территории, в том числе пещеры.