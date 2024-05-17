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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Башкирии фотографам на шесть лет запретили беспокоить диких животных

В Башкирии утвердили правила для туристов на шесть лет

17 мая 2024, 09:04
Фото: FreePik

В Башкирии фотографам на шесть лет запретили беспокоить диких животных

В Башкирии утвердили постановление о правилах для туристов на территории республики. Документ на днях подписал глава регионального Кабмина.

Постановление, среди прочего, регламентирует кино- и видеосъемки, а также фотографирование на природе. Обозначенная деятельность не должна беспокоить животных и нарушать естественные процессы. Так, к примеру, запрещается выкапывать растения или подгонять и пугать зверей для лучшего кадра.

Аналогичные правила действуют и при использовании коптеров. В документе указано также на запрет снимать что-либо с дронов без предварительного согласования с властями.

Кроме того, передвигаться на любом транспорте следует так, чтобы это не угрожало сохранности экосистемы, говорится в документе.

Свод требований будет действовать на протяжении шести лет — с 1 сентября этого года по 1 сентября 2030 года.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии после долгих дождей затопило Мурадымовское ущелье. Посещение природного парка стало опасным для туристов — река Большой Ик вышла из берегов и залила большую часть территории, в том числе пещеры.

#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Природа#Дикие животные#Съемки
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