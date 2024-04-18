Возвращение на родину: кто такие репатрианты?

Репатрианты — люди, возвращающиеся на свою историческую родину, при том, что у них есть культурные, этнические или национальные связи. Этот термин обычно относится к лицам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны, конфликта, политических преследований или других обстоятельств, и впоследствии решают вернуться. Репатриация может быть добровольной или вынужденной, и в обоих случаях репатрианты сталкиваются с рядом адаптационных и социальных вызовов при возвращении в родную страну.



Часто это слово можно было услышать в контексте Израиля, потому что это государство активно старается вернуть евреев на их историческую родину после Второй мировой войны и Холокоста.