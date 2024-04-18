mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:22

Published Сегодня, 19:22

Modified Сегодня, 19:24

Updated Сегодня, 19:24

Репатриация в РФ

Возвращение на родину: кто такие репатрианты?

18 апреля 2024, 19:22
Фото: 1MI
Репатриация в РФ
С 1 января 2024 года Россия упрощает условия для тех, кто решил вернуться домой. Почему это важно — в нашем материале.

Кто такие репатрианты?

Репатрианты — люди, возвращающиеся на свою историческую родину, при том, что у них есть культурные, этнические или национальные связи. Этот термин обычно относится к лицам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны, конфликта, политических преследований или других обстоятельств, и впоследствии решают вернуться. Репатриация может быть добровольной или вынужденной, и в обоих случаях репатрианты сталкиваются с рядом адаптационных и социальных вызовов при возвращении в родную страну.

Часто это слово можно было услышать в контексте Израиля, потому что это государство активно старается вернуть евреев на их историческую родину после Второй мировой войны и Холокоста.

Так, репатрианты-евреи могут быть разного происхождения и вероисповедания, но они могут переселиться в Израиль и рассчитывать на различные льготы и помощь: получение гражданства, жилья, образования и работы.


Почему все об этом говорят?

С 1 января 2024 года вступило в силу новое определение «репатриант» в рамках Государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих заграницей. Недавно условия участия в программе для таких людей были упрощены, и теперь им не обязательно доказывать свое знание русского языка на определенном уровне для общения. Кроме того, у них есть возможность выбрать любой регион Российской Федерации для переселения.

Одной из причиной нововведений стала принудительная депортация россиян из недружественных государств. К примеру, массовую принудительную депортацию планирует осуществить Латвия. Причиной высылки является нарушение закона об иммиграции, который требует сдачи экзамена по латышскому языку для продления ВНЖ и получения статуса долгосрочного резидента Евросоюза.

Программа по возвращению на РодинуПрограмма по возвращению на Родину
Программа по возвращению на Родину
Фото: 1MI

Кто имеет право стать репатриантом?

Это изменение касается:

  • граждан России, проживающих за рубежом.
  • лиц, родившихся или проживавших на территории РСФСР/бывшего СССР.
  • граждане, родственники которых родились или проживали на территории, которые относились к бывшем СССР, РСФСР или Российской империи.

С 2022 года около 80 000 соотечественников вернулись в Россию в рамках программы по оказанию помощи добровольному переселению. А с момента действия государственной инициативы решили вернуться более 1,1 миллиона человек.

Какие документы могут понадобиться для процесса репатриации?

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о заключении брака;
  • свидетельство об усыновлении;
  • свидетельство о смерти родственника;
  • выписка из домовой книги;
  • копия поквартирной карточки;
  • документ с информацией о постановке на воинский учет;
  • военный билет;
  • любой документ, который подтверждает, что у вас есть родственник по прямой линии (например, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка), который родился или жил на территории, которая раньше была частью СССР, Российской империи или РСФСР, и имел соответствующее гражданство.
Читайте также:
В Уфе может появиться мемориал, посвященный СВО В Уфе может появиться мемориал, посвященный СВОМЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию МЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию
#Ольга Харина#Общество#Законы / Законопроекты#Закон#Законопроект#Правила
Подпишитесь
МЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию
Сегодня, 16:15
В Уфе может появиться мемориал, посвященный СВО
Сегодня, 16:32
После попытки изнасилования школьницы в Уфе директору школы дадут медаль
Сегодня, 15:25
Хабиров объяснил, почему выдвигается на второй срок
Сегодня, 14:38
В летевший из Питера в Уфу самолет врезался грузовик
Сегодня, 13:57
Прошел 20-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков
Сегодня, 13:26
"