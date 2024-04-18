Возвращение на родину: кто такие репатрианты?

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Репатрианты — люди, возвращающиеся на свою историческую родину, при том, что у них есть культурные, этнические или национальные связи. Этот термин обычно относится к лицам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за войны, конфликта, политических преследований или других обстоятельств, и впоследствии решают вернуться. Репатриация может быть добровольной или вынужденной, и в обоих случаях репатрианты сталкиваются с рядом адаптационных и социальных вызовов при возвращении в родную страну.
Часто это слово можно было услышать в контексте Израиля, потому что это государство активно старается вернуть евреев на их историческую родину после Второй мировой войны и Холокоста.
Так, репатрианты-евреи могут быть разного происхождения и вероисповедания, но они могут переселиться в Израиль и рассчитывать на различные льготы и помощь: получение гражданства, жилья, образования и работы.
С 1 января 2024 года вступило в силу новое определение «репатриант» в рамках Государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников, проживающих заграницей. Недавно условия участия в программе для таких людей были упрощены, и теперь им не обязательно доказывать свое знание русского языка на определенном уровне для общения. Кроме того, у них есть возможность выбрать любой регион Российской Федерации для переселения.
Одной из причиной нововведений стала принудительная депортация россиян из недружественных государств. К примеру, массовую принудительную депортацию планирует осуществить Латвия. Причиной высылки является нарушение закона об иммиграции, который требует сдачи экзамена по латышскому языку для продления ВНЖ и получения статуса долгосрочного резидента Евросоюза.
Это изменение касается:
С 2022 года около 80 000 соотечественников вернулись в Россию в рамках программы по оказанию помощи добровольному переселению. А с момента действия государственной инициативы решили вернуться более 1,1 миллиона человек.