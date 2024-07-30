Покалечить женщину в Башкирии — ₽800 000

Женщина получила различные травмы в результате действий жителя Башортостана. Известно, что они находились на лестничной площадке, когда он, подойдя к женщине, облокотившейся не перила, толкнул её. В следующее мгновенье женщина упала с высоты почти два метра. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы позвоночника.