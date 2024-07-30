Покалечить женщину в Башкирии — ₽800 000

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Женщина получила различные травмы в результате действий жителя Башортостана. Известно, что они находились на лестничной площадке, когда он, подойдя к женщине, облокотившейся не перила, толкнул её. В следующее мгновенье женщина упала с высоты почти два метра. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы позвоночника.
За свои деяния мужчина был приговорен к 140 часам обязательных работ, однако наказания он не понес ввиду того, что срок давности привлечения к уголовной ответственности к моменту вынесения приговора уже истек.
В июле 2024 года приговор первой инстанции был отменен. Обвиняемый был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также он получил испытательный срок на два года.
Примечательно, что суд первой инстанции обязал мужчину выплатить потерпевшей ₽600 000 в качестве компенсации морального вреда. Сейчас сумма компенсации составила ₽800 000.