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Покалечить женщину в Башкирии — ₽800 000

Покалечить женщину в Башкирии — ₽800 000

30 июля 2024, 12:12
Фото: 1MI
Новый обвинительный приговор в отношении жителя Аургазинского района вынесла судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РБ, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкортостана.

Женщина получила различные травмы в результате действий жителя Башортостана. Известно, что они находились на лестничной площадке, когда он, подойдя к женщине, облокотившейся не перила, толкнул её. В следующее мгновенье женщина упала с высоты почти два метра. Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы позвоночника.

За свои деяния мужчина был приговорен к 140 часам обязательных работ, однако наказания он не понес ввиду того, что срок давности привлечения к уголовной ответственности к моменту вынесения приговора уже истек.

В июле 2024 года приговор первой инстанции был отменен. Обвиняемый был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также он получил испытательный срок на два года.

Примечательно, что суд первой инстанции обязал мужчину выплатить потерпевшей ₽600 000 в качестве компенсации морального вреда. Сейчас сумма компенсации составила ₽800 000.

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