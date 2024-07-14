Говяжий флот появился в Башкирии

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Видеоролик из Баймакского района Башкирии уже почти сутки гуляет по Сети. Оператор заснял на камеру мобильника то, как коровы, мирно пасшиеся на лугу, оказались заложниками стихии. Поляну выпаса затопила вышедшая после ливней из берегов река. Пастбище, а вместе с ним — и бурёнки, оказались под водой.
Впрочем, это вряд ли смутило стадо. Коровы отлично справились благодаря своему, неожиданному для многих, умению отлично плавать. Рогатый скот может без труда проплыть 3-5 км, указано в статистических наблюдениях ученых.
Эпичное видео разлетелось по Сети. И комментаторов, кажется, уже не остановить:
— Ммммм, знаменитый говяжий флот Башкирии
— Хорошо идут… Кто? Да вон та группа в рогатых купальниках…
— Водоплавающие, молодцы!
— Помылись и пришли домой
— А я думаю, че мои однокурсницы на вечер встречи не пришли…
— Готовые на все 100%! Диверсанты супротив хряков!