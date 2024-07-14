Говяжий флот появился в Башкирии

Видеоролик из Баймакского района Башкирии уже почти сутки гуляет по Сети. Оператор заснял на камеру мобильника то, как коровы, мирно пасшиеся на лугу, оказались заложниками стихии. Поляну выпаса затопила вышедшая после ливней из берегов река. Пастбище, а вместе с ним — и бурёнки, оказались под водой.