mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Говяжий флот появился в Башкирии

Говяжий флот появился в Башкирии

14 июля 2024, 10:46
Фото: Mash Batash
Форсирование затопленного луга стало причиной для юмористических комментариев пользователей, ими наводнены соцсети.

Видеоролик из Баймакского района Башкирии уже почти сутки гуляет по Сети. Оператор заснял на камеру мобильника то, как коровы, мирно пасшиеся на лугу, оказались заложниками стихии. Поляну выпаса затопила вышедшая после ливней из берегов река. Пастбище, а вместе с ним — и бурёнки, оказались под водой.

Впрочем, это вряд ли смутило стадо. Коровы отлично справились благодаря своему, неожиданному для многих, умению отлично плавать. Рогатый скот может без труда проплыть 3-5 км, указано в статистических наблюдениях ученых.

Эпичное видео разлетелось по Сети. И комментаторов, кажется, уже не остановить:

— Ммммм, знаменитый говяжий флот Башкирии

— Хорошо идут… Кто? Да вон та группа в рогатых купальниках…

— Водоплавающие, молодцы!

— Помылись и пришли домой

— А я думаю, че мои однокурсницы на вечер встречи не пришли…

— Готовые на все 100%! Диверсанты супротив хряков!

Читайте также:
Башкирию накрыл огромный градДеревья пришибли двух человек в УфеХабиров открыл институт в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Паводок#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Плавание#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Природа#Затопление#Видеоролик#Пастбище#Баймакский район#Коровы#Инциденты#Река#Комментарии#Диверсанты#Юмор#Стадо#Говяжий флот#Эпичное видео#Купальники#Вечер встречи
Подпишитесь
Город в Башкирии остался без электричества
Сегодня, 03:44
Видео. Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
Сегодня, 04:50
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Вчера, 12:48
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
Вчера, 12:10
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
Вчера, 11:15
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
12 июля, 10:05