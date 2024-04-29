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Updated Сегодня, 06:07

Фото: Минспорта РБ

Башкирские пловцы привезут домой минимум пять медалей из Европы

29 апреля 2024, 06:04
Фото: Минспорта РБ
Международные соревнования европейского уровня продолжаются в Португалии на острове Мадейра. В копилке региональной сборной есть «серебро» и «бронза».

Богдан Мозговой стал бронзовым призером в плавании, в кроле на дистанции 50 метров, сообщает пресс-служба министерства спорта Республики Башкортостан. Наставником «медалиста» является тренер Сергей Трухачев. Награда была получена на квалификационном турнире по плаванию на Паралимпийские игры 2024. Соревнования проходят в Португалии на острове Мадейра.

Башкирию на соревнованиях представляют пловцы Богдан Мозговой и Андрей Николаев. В копилке региональной сборной уже пять медалей: два «серебра» и одна «бронза».

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#Юлия Литвиненко#Спорт#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Награда#Плавание#Европа#Министерство спорта
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