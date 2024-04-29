Башкирские пловцы привезут домой минимум пять медалей из Европы

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Богдан Мозговой стал бронзовым призером в плавании, в кроле на дистанции 50 метров, сообщает пресс-служба министерства спорта Республики Башкортостан. Наставником «медалиста» является тренер Сергей Трухачев. Награда была получена на квалификационном турнире по плаванию на Паралимпийские игры 2024. Соревнования проходят в Португалии на острове Мадейра.
Башкирию на соревнованиях представляют пловцы Богдан Мозговой и Андрей Николаев. В копилке региональной сборной уже пять медалей: два «серебра» и одна «бронза».