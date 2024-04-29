Башкирские пловцы привезут домой минимум пять медалей из Европы

Богдан Мозговой стал бронзовым призером в плавании, в кроле на дистанции 50 метров, сообщает пресс-служба министерства спорта Республики Башкортостан. Наставником «медалиста» является тренер Сергей Трухачев. Награда была получена на квалификационном турнире по плаванию на Паралимпийские игры 2024. Соревнования проходят в Португалии на острове Мадейра.