Пловец из Башкирии завоевал серебро на соревнованиях в Сингапуре

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Published Сегодня, 03:33
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Цыбрюк занял второе место в заплыве вольным стилем на 50 метров. С результатом 24,01 он уступил спортсмену Денису Тарасову.
Всего в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов — представителей 21 государства. Российские паралимпийцы завоевали на них 8 золотых, 5 серебряных, а также одну бронзовую медали.
Ранее Mkset выпускал материал о серьезных финансовых проблемах, с которыми столкнулся уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев».