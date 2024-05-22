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Updated Сегодня, 03:35

Пловец из Башкирии завоевал серебро на соревнованиях в Сингапуре

Пловец из Башкирии завоевал серебро на соревнованиях в Сингапуре

22 мая 2024, 03:33
Фото: правительство Башкирии
Спортсмен Виталий Цыбрюк привезет в Башкирию «серебро» с соревнований Международного паралимпийского комитета по плаванию в Сингапуре.

Цыбрюк занял второе место в заплыве вольным стилем на 50 метров. С результатом 24,01 он уступил спортсмену Денису Тарасову.

Всего в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов — представителей 21 государства. Российские паралимпийцы завоевали на них 8 золотых, 5 серебряных, а также одну бронзовую медали.

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Ранее Mkset выпускал материал о серьезных финансовых проблемах, с которыми столкнулся уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев».

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#Общество#Спорт#Новости Башкирии#Плавание#Паралимпийцы#Сингапур
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