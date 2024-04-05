mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

УГЗ Уфы закупит катер для поисково-спасательного отряда за 1 млн рублей

УГЗ Уфы закупит катер для поисково-спасательного отряда за 1 млн рублей

5 апреля 2024, 10:26
Фото: 1MI
Оплата будет произведена из средств Управления гражданской защиты, сообщается на сайте госзакупок.

Управление гражданской защиты Уфы ищет поставщика катера. Плавательное средство будет предназначаться для поисково-спасательного отряда, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1 млн руб. Оплату произведут из средств ведомства.

По информации на сайте госзакупок, катер должен быть выпущен не ранее 2024 года. Комплектация модели должна включать в себя складные сиденья, тент, огнетушитель и спасательный круг. Кроме того, катер должен быть оборудован громкоговорителем и и ручной фарой искателем.

Итоги конкурса планируется подвести во вторник, 9 апреля. Победитель должен будет поставить катер в течение трех месяцев, а также предоставить на него гарантию сроком на один год.

Напомним, ранее исправительная колония города решила закупить надувной «банан» для катания на воде. Как уточнялось на сайте агрегатора торгов, не должна превышать 132,9 тысяч рублей.

#Общество#Город#Госзакупки#Плавание#Азамат Нухов#Управление гражданской защиты
Подпишитесь
Жителям Башкирии рассылают сообщения о биологической диверсии
Сегодня, 05:11
Дождливо и тепло: синоптики дали прогноз на выходные в Башкирии
Сегодня, 03:17
В Башкирии пьяный подросток пытался скрыться от ГИБДД
Сегодня, 08:22
Мошенники из модельного агентства развели уфимца на деньги
Сегодня, 07:13
Для жителей Башкирии путь в Комсомол оказался закрыт
Сегодня, 06:35
Еще один долг «Башкиравтодора»
Сегодня, 05:22
"