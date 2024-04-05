УГЗ Уфы закупит катер для поисково-спасательного отряда за 1 млн рублей

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Управление гражданской защиты Уфы ищет поставщика катера. Плавательное средство будет предназначаться для поисково-спасательного отряда, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1 млн руб. Оплату произведут из средств ведомства.
По информации на сайте госзакупок, катер должен быть выпущен не ранее 2024 года. Комплектация модели должна включать в себя складные сиденья, тент, огнетушитель и спасательный круг. Кроме того, катер должен быть оборудован громкоговорителем и и ручной фарой искателем.
Итоги конкурса планируется подвести во вторник, 9 апреля. Победитель должен будет поставить катер в течение трех месяцев, а также предоставить на него гарантию сроком на один год.
Напомним, ранее исправительная колония города решила закупить надувной «банан» для катания на воде. Как уточнялось на сайте агрегатора торгов, не должна превышать 132,9 тысяч рублей.