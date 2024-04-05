УГЗ Уфы закупит катер для поисково-спасательного отряда за 1 млн рублей

По информации на сайте госзакупок, катер должен быть выпущен не ранее 2024 года. Комплектация модели должна включать в себя складные сиденья, тент, огнетушитель и спасательный круг. Кроме того, катер должен быть оборудован громкоговорителем и и ручной фарой искателем.