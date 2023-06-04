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Уфимец обнаружил в реке тело мужчины

4 июня 2023, 04:26
Фото: 1MI

В Уфе на глазах у очевидцев утонул мужчина на «диком» пляже

Трагедия произошла накануне в микрорайоне Сипайлово, сообщает Управление гражданской защиты г. Уфы.

В Уфе найдено тело утонувшего на «диком» пляже мужчины. По данным Управления гражданской защиты, трагедия произошла 3 июня недалеко от водно-спасательной стации УГЗ в микрорайоне Сипайлово.

Спасатели услышали крики очевидцев и по прибытию заметили размахивающего руками мужчину. Однако выяснилось, что это был очевидец, который попытался спасти тонувшего. Тело подняли на борт с середины реки, к сожалению, привести в чувство мужчину не удалось. Медики констатировали его смерть.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Смерть человека#Несчастный случай при купании#Несчастный случай с погибшим#Несчастный случай
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