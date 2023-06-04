Уфимец обнаружил в реке тело мужчины

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Уфе найдено тело утонувшего на «диком» пляже мужчины. По данным Управления гражданской защиты, трагедия произошла 3 июня недалеко от водно-спасательной стации УГЗ в микрорайоне Сипайлово.
Спасатели услышали крики очевидцев и по прибытию заметили размахивающего руками мужчину. Однако выяснилось, что это был очевидец, который попытался спасти тонувшего. Тело подняли на борт с середины реки, к сожалению, привести в чувство мужчину не удалось. Медики констатировали его смерть.