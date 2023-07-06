Смерть была близко: четыре ребенка чудом не погибли в Башкирии

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В Башкирии четыре ребенка оказались в беде посреди реки Худолаз. По информации главы Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, дети на надувном матрасе переплыли на противоположный берег реки, однако вернуться самостоятельно у них не вышло.
Детей в возрасте от 8 до 15 лет на матрасе заметили заместили спасатели, эвакуировали их на нужный берег и передали родителям. К счастью, в медицинской помощи дети не нуждались.
— Не доверяйте жизнь своего ребенка надувным нарукавникам или жилету: если одели малыша во все это, пустили в воду и пошли заниматься своими делами, то они могут утонуть, — обратился к родителям Фарит Гумеров.