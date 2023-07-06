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Смерть была близко: четыре ребенка чудом не погибли в Башкирии

6 июля 2023, 08:04
Фото: 1MI

В Башкирии четыре ребенка оказались в беде на реке Худолаз

Инцидент произошел накануне днем на реке Худолаз, дети переплывали на противоположный берег.

В Башкирии четыре ребенка оказались в беде посреди реки Худолаз. По информации главы Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, дети на надувном матрасе переплыли на противоположный берег реки, однако вернуться самостоятельно у них не вышло.

Детей в возрасте от 8 до 15 лет на матрасе заметили заместили спасатели, эвакуировали их на нужный берег и передали родителям. К счастью, в медицинской помощи дети не нуждались.

— Не доверяйте жизнь своего ребенка надувным нарукавникам или жилету: если одели малыша во все это, пустили в воду и пошли заниматься своими делами, то они могут утонуть, — обратился к родителям Фарит Гумеров.
#Новости Башкирии#Лето#Несчастный случай при купании#Элина Сайфранова
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