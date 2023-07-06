Смерть была близко: четыре ребенка чудом не погибли в Башкирии

В Башкирии четыре ребенка оказались в беде посреди реки Худолаз. По информации главы Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, дети на надувном матрасе переплыли на противоположный берег реки, однако вернуться самостоятельно у них не вышло.