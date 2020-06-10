В Башкирии от удара током погиб 33-летний рабочий

В тот день бригада укладывала брусчатку в Ишимбае. Водитель крана-манипулятора работал вблизи линиий электропередач, которые принадлежат «Ишимбайским сетям». Предварительно известно, что во время работы разряд электрического тока прошел на стрелу крана.