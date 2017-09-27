Итоги прошедшего лета: в Уфе назвали самое опасное место для купания

Лето закончилось, и пора подвести итоги купального сезона. Администрация города провела проверку четырех водоемов Калининского района.
На сегодняшней день самой большой проблемой остается купание детей и их родителей в запрещенных местах, а так же купание в пьяном состоянии.
- Купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему являются основной и, пожалуй, единственной причиной гибели людей на воде, - отмечает начальник УГЗ района Олег Проскурин.
Отмечается, что в этом году на водоемах Уфы утонули четыре человека. А самым опасным водоемом города назвали озеро Теплое в Инорсе. Напомним, ранее сотрудники Службы Спасения 112 также назвали этот водоем одним из самых опасных.