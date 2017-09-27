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Итоги прошедшего лета: в Уфе назвали самое опасное место для купания

27 сентября 2017, 18:00
За лето в столице Башкирии утонули 14 человек.

Лето закончилось, и пора подвести итоги купального сезона. Администрация города провела проверку четырех водоемов Калининского района.

На сегодняшней день самой большой проблемой остается купание детей и их родителей в запрещенных местах, а так же купание в пьяном состоянии.

- Купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, по-прежнему являются основной и, пожалуй, единственной причиной гибели людей на воде, - отмечает начальник УГЗ района Олег Проскурин.

Отмечается, что в этом году на водоемах Уфы утонули четыре человека. А самым опасным водоемом города назвали озеро Теплое в Инорсе. Напомним, ранее сотрудники Службы Спасения 112 также назвали этот водоем одним из самых опасных.

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