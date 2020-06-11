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Posted 11 июня 2020, 05:17

Published 11 июня 2020, 05:17

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В Башкирии произошел массовый несчастный случай

В Башкирии произошел массовый несчастный случай

11 июня 2020, 05:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Гострудинспекуция объявила результаты расследования несчастного случая с несколькими пострадавшими.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло 13 мая, когда бригаде сотрудников «Водоканала поручили разровнять привезенную на территорию насосной станции № 5 землю. Чтобы приступить к работе, пришлось ждать экскаватор.

Когда спецтехника прибыла на место, выяснилось, что из-за узкого прохода она зацепила воздушный силовой кабель, который натянулся, оторвав крепления от здания машинного отделения, от чего обрушилась часть кирпичной кладки парапета. Травмы получили 59-летний водитель и 52-летний мастер по эксплуатации канализационных сетей. Пострадавших госпитализировали в Мелеузовскую больницу.

В качестве причин несчастного случая назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортных средства, так как машинист не учел всех препятствий, а также того факта, что возле опасной зоны вблизи машины находились люди.

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#Происшествия#Новости#Несчастный случай#Несчастный случай при купании
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