В Башкирии произошел массовый несчастный случай

Когда спецтехника прибыла на место, выяснилось, что из-за узкого прохода она зацепила воздушный силовой кабель, который натянулся, оторвав крепления от здания машинного отделения, от чего обрушилась часть кирпичной кладки парапета. Травмы получили 59-летний водитель и 52-летний мастер по эксплуатации канализационных сетей. Пострадавших госпитализировали в Мелеузовскую больницу.