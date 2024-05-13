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Набережная реки Уфы

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Май 2024
Тело неизвестного молодого человека нашли под окнами высотки в Уфе
13 мая 2024, 06:28
Апрель 2024
Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться
28 апреля 2024, 04:43
Более 600 садовых участков остаются подтопленными в Башкирии
27 апреля 2024, 05:09
В Башкирии пройден пик весеннего половодья
23 апреля 2024, 09:44
Количество обращений граждан с начала паводкового периода приближается к тысяче
23 апреля 2024, 05:00
В Башкирии зафиксировали подъем уровня воды в нескольких реках
15 апреля 2024, 06:00
Фоторепортаж. Разруха и собачья конура: как выглядит дамба на набережной реки Уфы
8 апреля 2024, 10:22

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