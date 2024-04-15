В Башкирии зафиксировали подъем уровня воды в нескольких реках

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Так, на 15 апреля по данным автоматических станций контроля на гидропостах за сутки наблюдается подъем уровня:
— на реке Белая в районе н. п. Арский Камень (Белорецкий район) — за сутки +17 см, текущий уровень — 354 см. Угрозы затопления населенных пунктов нет.
— на реке Дема в районе г. Давлеканово уровень воды 390 см, — на реке Дёма в районе н. п. Бочкарёва в Чишминском районе уровень — 539 см. Прогнозируется рост, который может привести к затоплениям низменных участков, расположенных вдоль русла реки.
— на реке Белая в районе г. Уфы уровень воды составляет 530 см, (за сутки +16). До неблагоприятного уровня остается 2 м.
— В н. п. Мраково в Кугарчинском районе уровень воды на реке Большой Ик поднялся на 25 см. Возможны подтопления придомовых территорий.
Отмечается, что на контроле Главного управления находятся 27 ситуаций в 17 муниципальных образованиях, связанных с затоплением 145 придомовых территорий, 348 садовых участков, 23 участков автомобильных дорог, 8 низководных мостов. Затопленных жилых и садовых домов нет.