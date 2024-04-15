В Башкирии зафиксировали подъем уровня воды в нескольких реках

— на реке Дема в районе г. Давлеканово уровень воды 390 см, — на реке Дёма в районе н. п. Бочкарёва в Чишминском районе уровень — 539 см. Прогнозируется рост, который может привести к затоплениям низменных участков, расположенных вдоль русла реки.