mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Башкирии зафиксировали подъем уровня воды в нескольких реках

В Башкирии зафиксировали подъем уровня воды в нескольких реках

15 апреля 2024, 06:00
Фото: 1MI
Подробности сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Так, на 15 апреля по данным автоматических станций контроля на гидропостах за сутки наблюдается подъем уровня:

— на реке Белая в районе н. п. Арский Камень (Белорецкий район) — за сутки +17 см, текущий уровень — 354 см. Угрозы затопления населенных пунктов нет.

— на реке Дема в районе г. Давлеканово уровень воды 390 см, — на реке Дёма в районе н. п. Бочкарёва в Чишминском районе уровень — 539 см. Прогнозируется рост, который может привести к затоплениям низменных участков, расположенных вдоль русла реки.

— на реке Белая в районе г. Уфы уровень воды составляет 530 см, (за сутки +16). До неблагоприятного уровня остается 2 м.

— В н. п. Мраково в Кугарчинском районе уровень воды на реке Большой Ик поднялся на 25 см. Возможны подтопления придомовых территорий.

Отмечается, что на контроле Главного управления находятся 27 ситуаций в 17 муниципальных образованиях, связанных с затоплением 145 придомовых территорий, 348 садовых участков, 23 участков автомобильных дорог, 8 низководных мостов. Затопленных жилых и садовых домов нет.

Читайте также:
В Башкирии начнет снижаться уровень степных и горных рекПрипарковал машину у реки: в Башкирии утонула иномарка с прицепомПо уфимским дорогам растеклись коричневые реки
#Общество#Происшествия#Город#Паводок#Дороги#Новости Башкирии#МЧС#Половодье#Набережная реки Уфы
Подпишитесь
В Башкирии снесут пять жилых домов
Сегодня, 05:17
На борту летевшего в Уфу самолета произошли технические неполадки
Сегодня, 10:32
Первая весенняя гроза и +20°: синоптики рассказали о погоде в Башкирии
Сегодня, 03:42
Майские праздники в Уфе
Сегодня, 09:09
Пора за грибами: топ-3 весенних грибов в Башкирии
Сегодня, 10:05
В Башкирии ищут специалистов, готовых работать за 500 000 рублей в месяц
Сегодня, 04:52
"