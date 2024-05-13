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Тело неизвестного молодого человека нашли под окнами высотки в Уфе

Тело неизвестного молодого человека нашли под окнами высотки в Уфе

13 мая 2024, 06:28
Фото: 1MI
Трагический инцидент произошел утром понедельника, 13 мая, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

В уфимском Сипайлово молодой человек выпал из окна жилого дома по улице Набережная реки Уфы, сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

По предварительным данным, парень в возрасте 23-25 лет упал с высоты 14 этажа. К сожалению, прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать его смерть. Личность погибшего пока не установлена.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают экстренные службы.

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