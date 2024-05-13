Тело неизвестного молодого человека нашли под окнами высотки в Уфе

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В уфимском Сипайлово молодой человек выпал из окна жилого дома по улице Набережная реки Уфы, сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
По предварительным данным, парень в возрасте 23-25 лет упал с высоты 14 этажа. К сожалению, прибывшие на место происшествия медики вынуждены были констатировать его смерть. Личность погибшего пока не установлена.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают экстренные службы.