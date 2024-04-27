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Updated Сегодня, 07:18

Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться

Более 600 садовых участков остаются подтопленными в Башкирии

27 апреля 2024, 05:09
Фото: 1MI

Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться

В Центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении территорий от талых вод и рек не поступало. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 951 обращение, сообщил и. о. руководителя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

В Башкирии продолжается весенний паводок. Так, максимальный подъем уровня воды за сутки отмечаются:

⬆ на реке Белая в городе Мелеуз — динамика уровня воды за сутки +36 см, текущий уровень 228 см, выход реки на пойму 879 см;

⬆ на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района — динамика уровня воды за сутки +27 см, текущий уровень 185 см, выход реки на пойму 447 см;

⬆ на реке Белой в городе Салават — динамика уровня воды за сутки +25 см, текущий уровень 231 см, выход реки на пойму 453 см.

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В то же время уровень воды в реках Уфы продолжает снижаться. На реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 33 см, текущий уровень 506 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 35 см, текущий уровень 475 см, выход реки на пойму 830 см.

Отмечается, что на контроле остаются 11 ситуаций в шести муниципальных районах: Бакалинский, Баймакский, Бижбулякский, Миякинский, Чишминский и Уфа. Подтоплено 10 участков автодорог, три низководных моста и 605 садовых участков.

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