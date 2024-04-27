Более 600 садовых участков остаются подтопленными в Башкирии

В то же время уровень воды в реках Уфы продолжает снижаться. На реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 33 см, текущий уровень 506 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 35 см, текущий уровень 475 см, выход реки на пойму 830 см.