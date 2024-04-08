Разруха и собачья конура: как выглядит дамба на набережной реки Уфы

Местные жители просят внести ясность, когда завершится благоустройство объекта. Но дать ответ на этот вопрос не могут и городские власти. Так, в конце 2023 года мэрия признала, что Набережная не благоустроена полностью, так как не выполнены работы по устройству тротуаров, велодорожек, видовых площадок и ограждения. Причиной срыва планов администрация назвала недостаток финансирования.