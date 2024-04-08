Разруха и собачья конура: как выглядит дамба на набережной реки Уфы

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Пока набережная реки Белой на въезде в Уфу готовится к 450-летию столицы, набережная реки Уфы кажется забытой. Дамба, защищающая Сипайлово от Уфимки (так в обиходе называют эту реку), покрыта трещинами и завалена мусором. Будущее её не ясно.
Корреспондент Mkset.ru прогулялся по набережной реки Уфы и пришёл к выводу, что несмотря на плачевное состояние, она обладает некоторыми преимуществами по сравнению с набережной Белой.
Местные жители просят внести ясность, когда завершится благоустройство объекта. Но дать ответ на этот вопрос не могут и городские власти. Так, в конце 2023 года мэрия признала, что Набережная не благоустроена полностью, так как не выполнены работы по устройству тротуаров, велодорожек, видовых площадок и ограждения. Причиной срыва планов администрация назвала недостаток финансирования.
— К сожалению, из-за отсутствия финансирования, проект не был реализован в полном объеме (не выполнены работы по устройству тротуаров, велодорожек, видовых площадок, ограждения) и является объектом незавершенного строительства. — Расиля Мерясова, сектор по работе в социальных сетях администрации Уфы.
Тогда же руководство города признало, что не может назвать конкретные сроки и виды работ вдоль реки Уфимки.
— На декабрь 2023 года мы не можем назвать сроки и виды работ на этом участке, так как они еще не утверждены. — Расиля Мерясова, сектор по работе в социальных сетях администрации Уфы.
Администрация Октябрьского района обещает на этой неделе установить скамейки и урны на Набережной реки Уфы в Сипайлово.