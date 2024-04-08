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Published Сегодня, 10:22

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Дамба на набережной реки Уфы тонет в мусоре

Разруха и собачья конура: как выглядит дамба на набережной реки Уфы

8 апреля 2024, 10:22
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Дамба на набережной реки Уфы тонет в мусоре

В вопросах о будущем объекта нет ясности, а пока что он стал пристанищем для подростков, граффитеров, пьяниц и собак.

Пока набережная реки Белой на въезде в Уфу готовится к 450-летию столицы, набережная реки Уфы кажется забытой. Дамба, защищающая Сипайлово от Уфимки (так в обиходе называют эту реку), покрыта трещинами и завалена мусором. Будущее её не ясно.

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Корреспондент Mkset.ru прогулялся по набережной реки Уфы и пришёл к выводу, что несмотря на плачевное состояние, она обладает некоторыми преимуществами по сравнению с набережной Белой.

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Главная задача дамбы - защищать жилой район Сипайлово от вод Уфимки во время половодья
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Местные жители просят внести ясность, когда завершится благоустройство объекта. Но дать ответ на этот вопрос не могут и городские власти. Так, в конце 2023 года мэрия признала, что Набережная не благоустроена полностью, так как не выполнены работы по устройству тротуаров, велодорожек, видовых площадок и ограждения. Причиной срыва планов администрация назвала недостаток финансирования.

— К сожалению, из-за отсутствия финансирования, проект не был реализован в полном объеме (не выполнены работы по устройству тротуаров, велодорожек, видовых площадок, ограждения) и является объектом незавершенного строительства. — Расиля Мерясова, сектор по работе в социальных сетях администрации Уфы.

Тогда же руководство города признало, что не может назвать конкретные сроки и виды работ вдоль реки Уфимки.

— На декабрь 2023 года мы не можем назвать сроки и виды работ на этом участке, так как они еще не утверждены. — Расиля Мерясова, сектор по работе в социальных сетях администрации Уфы.

Администрация Октябрьского района обещает на этой неделе установить скамейки и урны на Набережной реки Уфы в Сипайлово.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Фоторепортаж#Половодье#Идэль Гумеров#Октябрьский район#Сипайлово#Набережная реки Уфы
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