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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Башкирии пройден пик весеннего половодья

В Башкирии пройден пик весеннего половодья

23 апреля 2024, 09:44
Фото: 1MI
Уровень воды в реках Башкирии постепенно снижается.

С начала паводкоопасного периода Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан осуществлено реагирование на 957 оперативных событий, связанных с прохождением весеннего паводка. На 23 апреля пики паводка пройдены.

За прошедшие сутки сняты с контроля еще три ситуации, освобождены от воды 50 садовых участков, два придомовые территории и два участка автомобильных дорог. На контроле Главного управления остаются 17 ситуаций в 9 муниципальных образованиях. Затопленных жилых домов нет.

Как сообщил ранее и. о. руководителя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, уровень воды в реках рядом с Уфой начинает постепенно снижаться. Так, на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 8 см, текущий уровень 593 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфе в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 7 см, текущий уровень 525 см, выход реки на пойму 830 см.

#Азамат Нухов#Общество#Уфа#Паводок#Новости Башкирии#Весенний паводок#МЧС Башкирии#Набережная реки Уфы
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