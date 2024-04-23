В Башкирии пройден пик весеннего половодья

Как сообщил ранее и. о. руководителя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, уровень воды в реках рядом с Уфой начинает постепенно снижаться. Так, на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 8 см, текущий уровень 593 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфе в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 7 см, текущий уровень 525 см, выход реки на пойму 830 см.