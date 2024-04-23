В Башкирии пройден пик весеннего половодья

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
С начала паводкоопасного периода Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан осуществлено реагирование на 957 оперативных событий, связанных с прохождением весеннего паводка. На 23 апреля пики паводка пройдены.
За прошедшие сутки сняты с контроля еще три ситуации, освобождены от воды 50 садовых участков, два придомовые территории и два участка автомобильных дорог. На контроле Главного управления остаются 17 ситуаций в 9 муниципальных образованиях. Затопленных жилых домов нет.
Как сообщил ранее и. о. руководителя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, уровень воды в реках рядом с Уфой начинает постепенно снижаться. Так, на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 8 см, текущий уровень 593 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфе в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 7 см, текущий уровень 525 см, выход реки на пойму 830 см.