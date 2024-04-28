Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться

490 садовых участков в Башкирии остаются подтопленными

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение о подтоплении территорий от талых вод и рек. Всего с начала паводкоопасного периода было зарегистрировано 952 обращения, сообщил и. о. руководителя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.