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Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

490 садовых участков в Башкирии остаются подтопленными

Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться

28 апреля 2024, 04:43
Фото: 1MI

490 садовых участков в Башкирии остаются подтопленными

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение о подтоплении территорий от талых вод и рек. Всего с начала паводкоопасного периода было зарегистрировано 952 обращения, сообщил и. о. руководителя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

На контроле остаются 9 ситуаций в 5 муниципальных районах: Бакалинский, Баймакский, Бижбулякский, Чишминский и город Уфа. Подтоплено 9 участков автодорог, 2 низководных моста и 490 садовых участков.

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По информации ведомства, за минувшие сутки максимальный подъем уровня воды за сутки отмечаются на трёх реках:

⬆ на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района динамика уровня воды за сутки +17 см, текущий уровень 202 см, выход реки на пойму 447 см;

⬆ на реке Ашкадар в городе Стерлитамак динамика уровня воды за сутки +7 см, текущий уровень 260 см, выход реки на пойму 495 см;

⬆ на реке Уршак возле села Булгаково Уфимского района, уровень воды за сутки поднялся на +6 см, текущий уровень составил 37 см, выход реки на пойму 281 см.

Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой: на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 57 см, текущий уровень 449 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 59 см, текущий уровень 416 см, выход реки на пойму 830 см.

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