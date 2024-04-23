Количество обращений граждан с начала паводкового периода приближается к тысяче

Напомним, в понедельник, 22 апреля, уровень воды в реке Белой достигал 583 см, что говорит о стабилизации за последний отчетный период. В реке Уфе уровень снизился на сантиметр и упал до 540 см, а в Деме — на 12 сантиметров — до 643 см.