Количество обращений граждан с начала паводкового периода приближается к тысяче

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Уровень воды в реках рядом с Уфой начинает постепенно снижаться. Так, на реке Белой возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 8 см, текущий уровень 593 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфе в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 7 см, текущий уровень 525 см, выход реки на пойму 830 см.
В то же время отмечается повышение уровня воды на нескольких водных объектах:
⬆ Река Белая в Бирске — динамика уровня воды за сутки +5 см, текущий уровень 618 см, выход реки на пойму 820 см;
⬆ Река Кама в селе Масляный Мыс Краснокамского района — динамика уровня воды за сутки +4 см, текущий уровень 66 см, выход реки на пойму 475 см.
Подтопленными остаются 13 участков автодорог, 4 низководных моста, остальные случаи, связанные с подтоплениями 1 садового дома, 4 придомовых участков и 1373 садовых участков. На контроле остаются 17 ситуаций в 9 муниципальных районах: Архангельский, Бакалинский, Баймакский, Белорецкий, Бижбулякский, Гафурийский, Чишминский и города Стерлитамак и Уфа.
Отмечается, что в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 1 сообщение о подтоплении территорий от талых вод и рек. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 950 обращений.
Напомним, в понедельник, 22 апреля, уровень воды в реке Белой достигал 583 см, что говорит о стабилизации за последний отчетный период. В реке Уфе уровень снизился на сантиметр и упал до 540 см, а в Деме — на 12 сантиметров — до 643 см.