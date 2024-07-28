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В Башкирии за сутки пропали двое мужчин

В Башкирии за сутки пропали двое мужчин

28 июля 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney
Результаты их поисков озвучил в пресс-службе Государственного комитета по ЧС.

Двое мужчин пропали в лесной местности Башкортостана. Так, в субботу, 27 июля, в экстренные службы поступила информация о мужчине, отправившемся за грибами в Хайбуллинском районе республики. К счастью, его вскоре нашли прибывшие на место происшествия сотрудники Госкомитета по ЧС. К счастью, он не нуждался в медицинской помощи.

В тот же день поступило сообщение о 65-летнем мужчине, который потерялся в лесу в деревне Имангулово Туймазинского района. Отмечается, что связь с ним отсутствовала. Однако спустя некоторое время мужчина смог самостоятельно вернуться домой: помощь спасателей ему не потребовалась.

Напомним, ранее правоохранителям поступила информация из Зианчуринского района республики. Им сообщили об исчезновении мужчины 1981 года рождения. Его тело нашли в реке неподалеку от села Новопавловка.

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