В Башкирии за сутки пропали двое мужчин

Двое мужчин пропали в лесной местности Башкортостана. Так, в субботу, 27 июля, в экстренные службы поступила информация о мужчине, отправившемся за грибами в Хайбуллинском районе республики. К счастью, его вскоре нашли прибывшие на место происшествия сотрудники Госкомитета по ЧС. К счастью, он не нуждался в медицинской помощи.