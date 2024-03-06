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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Башкирии посчитали женщин

Стало известно, сколько в Башкирии женщин и мужчин

6 марта 2024, 06:56
Фото: PxHere

В Башкирии посчитали женщин

Аналитики провели исследование к 8 марта.

Башстат подготовил исследование по соотношению числа мужчин и женщин в республике. По данным статистического ведомства, на начало года в регионе насчитывается 2,1 млн представительниц прекрасного пола, что составляет 52,7% от всего населения региона.

Кроме того, женщины представляют чуть менее половины трудовых ресурсов Башкирии (47% занятых в экономике). Средний возраст работающих жительниц Башкирии — 41 год.

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«В среднем на 1000 женщин приходилось 897 мужчин, причем соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно. По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек. В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин», — гласят данные Башстата.

Среди других интересных фактов отмечено, что занятые в экономике женщины имеют более высокий уровень образования. Кроме того, девушки составляют почти половину студенчества в регионе (46%).

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#Общество#Экономика#Башкирия#Уфа#Рождаемость#Статистика#Женщины#Новости Башкирии#Население#Мужчины#Исследование
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