Стало известно, сколько в Башкирии женщин и мужчин

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:59
Башстат подготовил исследование по соотношению числа мужчин и женщин в республике. По данным статистического ведомства, на начало года в регионе насчитывается 2,1 млн представительниц прекрасного пола, что составляет 52,7% от всего населения региона.
Кроме того, женщины представляют чуть менее половины трудовых ресурсов Башкирии (47% занятых в экономике). Средний возраст работающих жительниц Башкирии — 41 год.
«В среднем на 1000 женщин приходилось 897 мужчин, причем соотношение мужчин и женщин в возрастных категориях различно. По-прежнему рождается больше мальчиков, чем девочек. В старших возрастных группах трудоспособного населения нарастает превышение численности женщин», — гласят данные Башстата.
Среди других интересных фактов отмечено, что занятые в экономике женщины имеют более высокий уровень образования. Кроме того, девушки составляют почти половину студенчества в регионе (46%).