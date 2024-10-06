COVID-19 перестали бояться в Уфе

Как сообщает SuperJob, коронавирусом по-прежнему опасаются заразиться лишь 41% жителей Уфы. Из них 32% «боятся немного» и лишь 9% серьёзно беспокоятся о том, чтобы не подхватить вирус. Аналитики также отмечают, что страх перед COVID-19 чаще присущ женщинам, чем мужчинам: 48% против 34% соответственно.