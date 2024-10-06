COVID-19 перестали бояться в Уфе

Posted 6 октября, 07:54
Published 6 октября, 07:54
Modified 6 октября, 12:38
Updated 6 октября, 12:38
Как сообщает SuperJob, коронавирусом по-прежнему опасаются заразиться лишь 41% жителей Уфы. Из них 32% «боятся немного» и лишь 9% серьёзно беспокоятся о том, чтобы не подхватить вирус. Аналитики также отмечают, что страх перед COVID-19 чаще присущ женщинам, чем мужчинам: 48% против 34% соответственно.
Респондентов также опросили об их отношении к гриппу: процент опасающихся заразиться сезонным вирусом оказался равен показателю по ковиду: 41%.
Ранее Mkset рассказывал о другом заболевании, ставшим новым опасением Всемирной организации здравоохранения — марбургской лихорадке.