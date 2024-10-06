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Posted 6 октября, 07:54

Published 6 октября, 07:54

Modified 6 октября, 12:38

Updated 6 октября, 12:38

COVID-19 перестали бояться в Уфе

COVID-19 перестали бояться в Уфе

6 октября 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Вакцинация
Для жителей башкирской столицы ковид ненамного страшнее гриппа — к таким выводам пришли аналитики одного из порталов после опроса среди горожан.

Как сообщает SuperJob, коронавирусом по-прежнему опасаются заразиться лишь 41% жителей Уфы. Из них 32% «боятся немного» и лишь 9% серьёзно беспокоятся о том, чтобы не подхватить вирус. Аналитики также отмечают, что страх перед COVID-19 чаще присущ женщинам, чем мужчинам: 48% против 34% соответственно.

Респондентов также опросили об их отношении к гриппу: процент опасающихся заразиться сезонным вирусом оказался равен показателю по ковиду: 41%.

Марбургская лихорадка сменит COVID-19
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Ранее Mkset рассказывал о другом заболевании, ставшим новым опасением Всемирной организации здравоохранения — марбургской лихорадке.

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