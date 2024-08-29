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Мурадымовское ущелье

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Август
В Башкирию разрешили завозить зубров
29 августа, 13:53
Июль
В Башкирию запретят ввоз новых животных
С инициативой, касающейся порядка разведения животных на территории «Мурадымовского ущелья», выступили в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана.
26 июля, 17:10
Потомство Хабирова играет на камеру
18 июля, 06:06
Ливни затопили три парка в Башкирии
Сразу несколько природных парков в Башкортостане закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в региональной Дирекции по особо охраняемым природным территориям.
1 июля, 12:03
Май
В Башкирии утвердили правила для туристов
В Башкирии утвердили постановление о правилах для туристов на территории республики. Документ подписал глава регионального Кабмина.
17 мая, 09:04
В Башкирии из-за дождей затопило Мурадымовское ущелье
В Башкирии из-за дождивой погоды поднялся уровень воды на территории Мурадымовского ущелья. Об этом сообщили в соцсетях природного парка.
16 мая, 14:48

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