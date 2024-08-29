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В Башкирию разрешили завозить зубров

В Башкирию разрешили завозить зубров

29 августа 2024, 13:53
Фото: Радий Хабиров / Vk
Интродукцию европейских зубров разрешили в природном парке «Мурадымовское ущелье», гласит документ за подписью главы башкортостанского Кабмина Андрея Назарова от 27 августа.

В постановлении говорится о поправках в положение об упомянутой особо охраняемой территории. Ранее в природном парке запрещалось перемещать за пределы ареала животных и растения. Соответствующий ограничивающий пункт дополнили фразой «за исключением европейских зубров».

Напомним, 18 взрослых особей этого вида завезли в Башкирию в 2023 году из Беларуси для разведения. В июне 2024 года у зубров родился первый детёнышь. Отметим, что он планах внести изменени в документ о природном парке власти Башкортостана сообщали в июле 2024 года.

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Природный парк «Мурадымовское ущелье» расположен на территории Зилаирского и Кугарчинского районов. К нему относятся 46 пещер, длина самой крупной из них — Новомурадымовской — составляет 1,85 км. Площадь парка же — порядка 23,5 тысяч га.

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