В Башкирию разрешили завозить зубров

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В постановлении говорится о поправках в положение об упомянутой особо охраняемой территории. Ранее в природном парке запрещалось перемещать за пределы ареала животных и растения. Соответствующий ограничивающий пункт дополнили фразой «за исключением европейских зубров».
Природный парк «Мурадымовское ущелье» расположен на территории Зилаирского и Кугарчинского районов. К нему относятся 46 пещер, длина самой крупной из них — Новомурадымовской — составляет 1,85 км. Площадь парка же — порядка 23,5 тысяч га.