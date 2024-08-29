В Башкирию разрешили завозить зубров

Напомним, 18 взрослых особей этого вида завезли в Башкирию в 2023 году из Беларуси для разведения. В июне 2024 года у зубров родился первый детёнышь. Отметим, что он планах внести изменени в документ о природном парке власти Башкортостана сообщали в июле 2024 года.