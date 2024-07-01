Ливни затопили три парка в Башкирии

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Речь идёт о парках «Зилим», «Иремель» и «Мурадымовском ущелье». После обильных ливней реки вблизи этих территорий поднялись и затопили многие подъезды, а также пешеходные пути. Посещение парков туристами сейчас крайне опасно, на время дождевого паводка объекты закрыты для посещения, все экскурсии также отменены или перенесены.
Ранее Mkset сообщал о том, что вода затопила вход в Шульган-Таш — знаменитую пещеру, в которой сохранились наскальные рисунки древних людей. О том, когда объекты снова откроют для туристов, обещают сообщить позже.
Отметим, что он бушующей стихии также страдают жилые участки. Так, за последние сутки вода затопила сразу восемь придомовых территорий в Салаватском районе республики. Спасатели работают в круглосуточном режиме. Для более эффективной работы были разработаны модели предполагаемых подтоплений, с которыми в регионе могут столкнуться в ближайшее время.