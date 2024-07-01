Ливни затопили три парка в Башкирии

Отметим, что он бушующей стихии также страдают жилые участки. Так, за последние сутки вода затопила сразу восемь придомовых территорий в Салаватском районе республики. Спасатели работают в круглосуточном режиме. Для более эффективной работы были разработаны модели предполагаемых подтоплений, с которыми в регионе могут столкнуться в ближайшее время.