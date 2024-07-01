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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Ливни затопили три парка в Башкирии

Ливни затопили три парка в Башкирии

1 июля 2024, 12:03
Фото: ГБУ Дирекция по ООПТ Республики Башкортостан ГБУ Дирекция по ООПТ Республики Башкортостан
Сразу несколько природных парков в Башкортостане закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в региональной Дирекции по особо охраняемым природным территориям.

Речь идёт о парках «Зилим», «Иремель» и «Мурадымовском ущелье». После обильных ливней реки вблизи этих территорий поднялись и затопили многие подъезды, а также пешеходные пути. Посещение парков туристами сейчас крайне опасно, на время дождевого паводка объекты закрыты для посещения, все экскурсии также отменены или перенесены.

Парк в Башкирии закрыли из-за распутицы
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Ранее Mkset сообщал о том, что вода затопила вход в Шульган-Таш — знаменитую пещеру, в которой сохранились наскальные рисунки древних людей. О том, когда объекты снова откроют для туристов, обещают сообщить позже.

В Башкирии затопило пещеру с рисунками первобытных людей
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Отметим, что он бушующей стихии также страдают жилые участки. Так, за последние сутки вода затопила сразу восемь придомовых территорий в Салаватском районе республики. Спасатели работают в круглосуточном режиме. Для более эффективной работы были разработаны модели предполагаемых подтоплений, с которыми в регионе могут столкнуться в ближайшее время.

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