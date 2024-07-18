Потомство Хабирова играет на камеру

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:48
Чиновник поделился забавными кадрами с фотоловушки, установленной на территории природного парка «Мурадымовское ущелье».
Игривое настроение зубренка задает настроением всем окружающим. Для таких малышей склонность к играм — это обычное явление. Наиболее часто можно наблюдать среди игр бодание, толкание другого зубренка носом, бег друг за дружкой, подпрыгивание, что поможет им в будущем научиться выживать.
— Рождение зубренка очень важно для сохранения биоразнообразия республики. Пожелаем зубренку скорейшей адаптации в новой среде обитания, — написал министр экологии Башкирии Нияз Фазылов.
Своими эмоциями от кадров поделился и «крестный отец» семейства зубров — глава администрации Башкирии Радий Хабиров. Он надеется, «малыши в семействе белорусско-башкирских зубров будут появляться и дальше».