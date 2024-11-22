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Минобороны РФ

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2024
Лучшие друзья из Башкирии погибли на СВО
22 ноября, 17:11
Отказался от брони и вернулся в бой: комбайнер из Башкирии погиб на СВО
22 ноября, 15:43
Женщины из Башкирии поедут на СВО
28 октября, 14:44
Боец из Башкирии вернулся из плена ВСУ
19 октября, 04:53
Приказ Владимира Путина о призыве на военную службу коснётся 150 тысяч человек
31 марта, 07:17
«Чётко выполнял боевые задачи». В Башкирии похоронили ещё одного участника СВО
У военнослужащего остались 6 сыновей и 2 дочери.
10 января, 16:22
2023
Стало известно изменятся ли правила осеннего призыва в Башкирии в 2023 году
22 сентября 2023, 11:22
2017
Минобороны России показало видео пуска ракеты, испугавшей полстраны
Военные утверждают, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты прошли в штатном режиме.
27 сентября 2017, 13:06

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