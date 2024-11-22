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Posted 22 ноября, 15:43

Published 22 ноября, 15:43

Modified 22 ноября, 18:19

Updated 22 ноября, 18:19

На СВО погиб 40-летний комбайнер из Башкирии

Отказался от брони и вернулся в бой: комбайнер из Башкирии погиб на СВО

22 ноября 2024, 15:43
Фото: Андрей Иванюта / Telegram.

На СВО погиб 40-летний комбайнер из Башкирии

Сюжет
Мобилизация
Житель Белорецкого района Башкортостана Владислав Буранбаев получил смертельное ранение в ходе боевых действий — некролог бойцу у себя на ресурсах опубликовал глава муниципальной администрации Андрей Иванюта в пятницу, 22 ноября.

На момент гибели, как указал чиновник, бойцу было 40 лет. Буранбаев родился в Учалинском районе, однако в начале «нулевых» переехал в Белорецк, где устроился работать охранником. До этого в родном селе отучился на тракториста и трудился комбайнером.

В сентябре 2022 года Буранбаева призвали на службу в рамках частичной мобилизации, однако вскоре мужчина вернулся домой по брони. Впрочем, уже спустя месяц военнослужащий решил вернуться в зону СВО, подписав контракт с Минобороны РФ. Боевое слаживание проходил в Пензе, после чего служил в мотострелковом полку.

Как гласит некролог, в ходе одного из боевых заданий Буранбаев попал под завал и на протяжении месяца держался в тяжелейших условий, а как только был эвакуирован, сразу был отправлен на штурм вражеских позиций. Смертельное ранение боец получил 20 сентября 2024 года. Траурный митинг проходил на белорецкой Аллее Героев.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке прошло прощание с погибшим в ходе спецоперации бизнесменом.

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