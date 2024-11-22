Отказался от брони и вернулся в бой: комбайнер из Башкирии погиб на СВО

Posted 22 ноября, 15:43
Published 22 ноября, 15:43
Modified 22 ноября, 18:19
Updated 22 ноября, 18:19
На момент гибели, как указал чиновник, бойцу было 40 лет. Буранбаев родился в Учалинском районе, однако в начале «нулевых» переехал в Белорецк, где устроился работать охранником. До этого в родном селе отучился на тракториста и трудился комбайнером.
В сентябре 2022 года Буранбаева призвали на службу в рамках частичной мобилизации, однако вскоре мужчина вернулся домой по брони. Впрочем, уже спустя месяц военнослужащий решил вернуться в зону СВО, подписав контракт с Минобороны РФ. Боевое слаживание проходил в Пензе, после чего служил в мотострелковом полку.
Как гласит некролог, в ходе одного из боевых заданий Буранбаев попал под завал и на протяжении месяца держался в тяжелейших условий, а как только был эвакуирован, сразу был отправлен на штурм вражеских позиций. Смертельное ранение боец получил 20 сентября 2024 года. Траурный митинг проходил на белорецкой Аллее Героев.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке прошло прощание с погибшим в ходе спецоперации бизнесменом.