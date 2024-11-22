Отказался от брони и вернулся в бой: комбайнер из Башкирии погиб на СВО

Как гласит некролог, в ходе одного из боевых заданий Буранбаев попал под завал и на протяжении месяца держался в тяжелейших условий, а как только был эвакуирован, сразу был отправлен на штурм вражеских позиций. Смертельное ранение боец получил 20 сентября 2024 года. Траурный митинг проходил на белорецкой Аллее Героев.