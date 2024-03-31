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Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 150 тыс человек

Приказ Владимира Путина о призыве на военную службу коснётся 150 тысяч человек

31 марта 2024, 07:17
Фото: 1MI

Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 150 тыс человек

Призыв начнётся с началом рабочей недели.

На официальном портале правовых актов появился текст указа президента России о призыве на военную службу. Он пройдёт с апреля по июль 2024 года.

с 1 апреля по 15 июля военные комиссариаты планируют призвать 150 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе (то есть, ранее не служивших в армии). В то же время увольнению подлежат солдаты, матросы, сержанты и старшины, срочная служба которых подходит к концу.

Весенний призыв 2024 года будет первым, по которому на службу поступят граждане в возрасте от 27 до 30 лет. Соответствующие изменения в законодательстве (о повышении верхнего предельного возраста призыва) подписаны президентом 1 января 2024 года. Любопытно, что сначала общественность уверяли о планах поднять и нижнюю планку призыва — с 18 лет до 21 года, но из конечной редакции законопроекта этот пункт исчез.

Ранее Радий Хабиров внёс изменения в состав призывной комиссии Башкортостана.

Мобилизация в Башкирии: Хабиров внёс изменения в призывную комиссию
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#Общество#Владимир Путин#Новости Башкирии#Армия#Минобороны РФ#СВО#Идэль Гумеров#Призыв#Весенний призыв
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