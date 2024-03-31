Приказ Владимира Путина о призыве на военную службу коснётся 150 тысяч человек

Весенний призыв 2024 года будет первым, по которому на службу поступят граждане в возрасте от 27 до 30 лет. Соответствующие изменения в законодательстве (о повышении верхнего предельного возраста призыва) подписаны президентом 1 января 2024 года. Любопытно, что сначала общественность уверяли о планах поднять и нижнюю планку призыва — с 18 лет до 21 года, но из конечной редакции законопроекта этот пункт исчез.